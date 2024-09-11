Хто такий дівер, а хто – шурин: словник українських родинних зв'язків для "чайників"

А чи знаєте ви, ким доводиться вам чоловік сестри вашої дружини?

Уявіть собі, що ви потрапили на велике українське весілля. Навколо вас вирує життя, лунають вітання, жарти, пісні. Але раптом ви чуєте: "О, а це мій діверко приїхав!"

Хто такий діверко? А хто така ятрівка? Час розплутати клубок українських родинних зв'язків!

Наречені та молодята: початок нової родини

Наречені — це Марічка та Петро, які от-от стануть подружжям. Вони схвильовані та щасливі, адже сьогодні їхнє весілля! Після церемонії Марічка стає дружиною Петра, а Петро — її чоловіком. Їх також називають молодятами.

Батьки подружжя: нові родичі та старі традиції

Свати — це батьки Марічки та Петра. Тепер вони разом готуватимуть святкуватимуть Різдво. Мама Петра для Марічки тепер свекруха. "Борщ у тебе смачний, але до свекрушиного ще не дотягує", — жартує Петро, ризикуючи залишитися без вечері. Тато Петра — свекор Марічки. Він вже придумав, як навчити невістку грати в шахи. Батьки Марічки для Петра стають тестем і тещею. "Тещин язик гострий, зате пиріжки — пальці оближеш!" — підморгує Петро другу.

Брати та сестри: весела компанія

Сестра Петра, Оленка, для Марічки тепер зовиця (або золовка). Вони вже планують спільний шопінг! Брат Петра, Василь, став для Марічки дівером. "Діверко, а ну розкажи, які в Петра слабкі місця?" — сміється Марічка. Сестра Марічки, Катерина, для Петра тепер своячка. Вони вже змовилися разом розіграти молодят на річницю весілля. Брат Марічки, Андрій, став Петровим шурином. "Шуряче, ходімо на риболовлю!" — запрошує Петро. Оксана, дружина Василя, для Марічки – братова, або ж невістка.

Цікаві факти та мовні головоломки

Ятрівки — це дружини братів. Уявіть, як Оксана (дружина Василя) та Марічка (дружина Петра) пліткують про своїх чоловіків-братів.

— це дружини братів. Уявіть, як Оксана (дружина Василя) та Марічка (дружина Петра) пліткують про своїх чоловіків-братів. Свояки — це чоловіки сестер. Петро та чоловік Катерини тепер свояки. Цікаво, хто з них краще готує шашлики?

— це чоловіки сестер. Петро та чоловік Катерини тепер свояки. Цікаво, хто з них краще готує шашлики? Термін зять може означати і чоловіка дочки, і чоловіка сестри. Це як універсальний солдат у родині!

Українська мова, наче велике родинне дерево, розкинула свої віти, утворивши цілу систему родинних зв'язків. Кожен термін — це не просто слово, а ціла історія, традиція, частинка нашої культури.

Раніше "телеграф" розповідав, як вибачатися українською. Адже багато хто просить вибачення неправильно.