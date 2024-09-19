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"Морда — хоч пацюків бий!": такої українською лайки ви точно не чули

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українці сваряться Новина оновлена 19 вересня 2024, 12:14
Українці сваряться

Сваритись українкою милозвучніше

В українській мові існує безліч етнічних слів та висловів, які можуть урізноманітнити мову та зробити її яскравішою. Це ж стосується і лайки.

"Телеграф" розповість про наймилозвучніші лайливі вислови, які допоможуть будь-яку суперечку перевести на ваш бік.

Ці вислови можуть підкреслити не тільки обурення, а й наголосити на неправоті співрозмовника чи негативному ставлені до нього.

Як лаятись українською?

  • Ах ти собача кров!
  • Дідько б тебе взяв!
  • Ах ти ж когут общипаний!
  • Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
  • Діждався сраної немочі.
  • Морда — хоч пацюків бий!
  • Стули пельку!
  • Ах ти свиняче рило!
  • Чого балухи вилупив?
  • Гарна, як срака навиворіт.
  • А щоб твоєю мордою просо молотили.
  • А щоб тобі заціпило.
  • А щоб ти скис!
  • А щоб тебе злидні обсіли!
  • А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!
  • А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
  • Сто чортів в печінку!
  • А щоб тобі повилазило.

Також в українській мові є лайливі вислови з гумором, які можуть збавити градус напруги під час сварки. Зокрема:

  • Сказав, як у воду п*рднув! (змолов дурницю).
  • Пішов за море ср*ти! (пішов і довго немає).
  • С*ре-меле-їсть! (робить декілька справ одночасно).
  • Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (роблять абияк).
  • Одною ср*кою на два базари (про людину, яка хоче встигнути все).
  • Згадала, як ср*ти сідала!
  • Пасує, як у ср*ці фіранки!
  • Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла та й з'їла)! (коли людина припускається тієї ж помилки).
  • Розуму — повна ср*ка (дуже зарозуміла людина).

Українська лайка — одне з надбань нашої культури, яке може стати у пригоді будь-коли. Звісно, краще не сваритись та не лаятись, але якщо це все ж робити, то українською.

Раніше "Телеграф" розповідав, як казати українською "подвійний чи подвійне еспресо", щоб не осоромитись при замовленні.

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#Українська мова #Як правильно