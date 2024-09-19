"Морда — хоч пацюків бий!": такої українською лайки ви точно не чули

Сваритись українкою милозвучніше

В українській мові існує безліч етнічних слів та висловів, які можуть урізноманітнити мову та зробити її яскравішою. Це ж стосується і лайки.

"Телеграф" розповість про наймилозвучніші лайливі вислови, які допоможуть будь-яку суперечку перевести на ваш бік.

Ці вислови можуть підкреслити не тільки обурення, а й наголосити на неправоті співрозмовника чи негативному ставлені до нього.

Як лаятись українською?

Ах ти собача кров!

Дідько б тебе взяв!

Ах ти ж когут общипаний!

Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?

Діждався сраної немочі.

Морда — хоч пацюків бий!

Стули пельку!

Ах ти свиняче рило!

Чого балухи вилупив?

Гарна, як срака навиворіт.

А щоб твоєю мордою просо молотили.

А щоб тобі заціпило.

А щоб ти скис!

А щоб тебе злидні обсіли!

А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!

А щоб в тебе пір’я в роті поросло!

Сто чортів в печінку!

А щоб тобі повилазило.

Також в українській мові є лайливі вислови з гумором, які можуть збавити градус напруги під час сварки. Зокрема:

Сказав, як у воду п*рднув! (змолов дурницю).

Пішов за море ср*ти! (пішов і довго немає).

С*ре-меле-їсть! (робить декілька справ одночасно).

Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (роблять абияк).

Одною ср*кою на два базари (про людину, яка хоче встигнути все).

Згадала, як ср*ти сідала!

Пасує, як у ср*ці фіранки!

Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла та й з'їла)! (коли людина припускається тієї ж помилки).

Розуму — повна ср*ка (дуже зарозуміла людина).

Українська лайка — одне з надбань нашої культури, яке може стати у пригоді будь-коли. Звісно, краще не сваритись та не лаятись, але якщо це все ж робити, то українською.

Раніше "Телеграф" розповідав, як казати українською "подвійний чи подвійне еспресо", щоб не осоромитись при замовленні.