"Морда — хоч пацюків бий!": такої українською лайки ви точно не чули
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сваритись українкою милозвучніше
В українській мові існує безліч етнічних слів та висловів, які можуть урізноманітнити мову та зробити її яскравішою. Це ж стосується і лайки.
"Телеграф" розповість про наймилозвучніші лайливі вислови, які допоможуть будь-яку суперечку перевести на ваш бік.
Ці вислови можуть підкреслити не тільки обурення, а й наголосити на неправоті співрозмовника чи негативному ставлені до нього.
Як лаятись українською?
- Ах ти собача кров!
- Дідько б тебе взяв!
- Ах ти ж когут общипаний!
- Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
- Діждався сраної немочі.
- Морда — хоч пацюків бий!
- Стули пельку!
- Ах ти свиняче рило!
- Чого балухи вилупив?
- Гарна, як срака навиворіт.
- А щоб твоєю мордою просо молотили.
- А щоб тобі заціпило.
- А щоб ти скис!
- А щоб тебе злидні обсіли!
- А щоби твоя ср*ка по шву розійшлася!
- А щоб в тебе пір’я в роті поросло!
- Сто чортів в печінку!
- А щоб тобі повилазило.
Також в українській мові є лайливі вислови з гумором, які можуть збавити градус напруги під час сварки. Зокрема:
- Сказав, як у воду п*рднув! (змолов дурницю).
- Пішов за море ср*ти! (пішов і довго немає).
- С*ре-меле-їсть! (робить декілька справ одночасно).
- Ср*ли-мазали, або ср*ли-мазали та глини не вистачило (роблять абияк).
- Одною ср*кою на два базари (про людину, яка хоче встигнути все).
- Згадала, як ср*ти сідала!
- Пасує, як у ср*ці фіранки!
- Зарікалася свиня г*вно їсти, біжить — аж двоє лежить (взяла та й з'їла)! (коли людина припускається тієї ж помилки).
- Розуму — повна ср*ка (дуже зарозуміла людина).
Українська лайка — одне з надбань нашої культури, яке може стати у пригоді будь-коли. Звісно, краще не сваритись та не лаятись, але якщо це все ж робити, то українською.
Раніше "Телеграф" розповідав, як казати українською "подвійний чи подвійне еспресо", щоб не осоромитись при замовленні.