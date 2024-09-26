Почему нельзя говорить "вірна відповідь": языковед объяснил главную ошибку

Словосочетание "вірна відповідь" является неправильным

Многие украинцы нередко допускают ошибки в речи, что приводит к путанице в выборе правильных слов. Например, не все точно знают, когда уместнее использовать слово "вірний", а когда — "правильний".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, почему нельзя использовать выражение "вірна відповідь". Следует запомнить это важное замечание.

"Вірно" или "правильно" – Авраменко рассказал, как сказать на украинском

По словам Авраменко, он увидел документ одного из университетов, где на штампе было написано: "Копія вірна". Но это является распространенной ошибкой, поскольку слово употреблено неправильно. Нельзя говорить "вірна відповідь" или "вірне рішення", потому что "вірно" можно кого-то любить или нести службу, то есть быть верным, не изменять.

На печати должно быть написано: "Згідно з оригіналом". А ответ и решение могут быть только "правильные", то есть "правильна відповідь". Нужно учиться писать и говорить на украинском языке тоже правильно.

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.

Также мы писали ранее, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.