Чому не можна говорити "вірна відповідь": мовознавець пояснив головну помилку

Словосполучення "вірна відповідь" є неправильним

Багато українців нерідко припускаються помилок у своїй вимові, що призводить до плутанини у виборі правильних слів. Наприклад, не всі точно знають, коли краще використовувати слово "вірний", а коли — "правильний".

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, чому не можна використати вираз "вірна відповідь". Слід запам’ятати це важливе зауваження.

"Вірно" чи "правильно" – Авраменко розповів, як сказати українською

За словами Авраменка, він побачив документ одного з університетів, де на штампі було написано: "Копія вірна". Але це поширена помилка, оскільки слово вжито неправильно. Не можна говорити "вірна відповідь" чи "вірне рішення", тому що "вірно" можна когось любити чи нести службу, тобто бути вірним, не зраджувати.

На штампі має бути написано: "Згідно з оригіналом". А відповідь і рішення можуть бути лише "правильні", тобто "правильна відповідь". Потрібно вчитися писати та говорити українською мовою теж правильно.

"Телеграф" також розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською мовою. Часто ми перекручуємо назви предметів щоденного вжитку.

Також ми писали раніше, ніж в українській мові замінити словосполучення "кружка кави". Річ у тому, що так говорити неправильно, адже слова "кружка" немає в українській.