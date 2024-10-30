Получил повышение, когда жена стала нардепкой: как выглядит муж экс-прокурора Ирины Венедиктовой
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Мужчина работает в государственной структуре
Ирину Венедиктову все помнят как Генерального прокурора Украины в период с 2020-2022 годов. В настоящее время она занимает должность Посла Украины в Швейцарии и Лихтенштейне. А вот муж государственного деятеля — не активен в публичном пространстве.
"Телеграф" расскажет, кто такой Денис Колесник и чем он занимается.
Что известно о муже Ирине Венедиктовой
Бывший прокурор много лет состоит в браке с Денисом Колесником. Они воспитывают двоих детей – сына Даниила и дочь Аделину. До 2019 года мужчина был заместителем начальника Слободского управления киберполиции — начальником отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области.
Повышение в должности у Колесника произошло после того, как Венедиктова стала народным депутатом и возглавила комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Журналисты зафиксировали, что именно в этот период Колесника перевели на работу в столицу. В Киеве он получил должность замначальника Департамента киберполиции Нацполиции. Повысилось и его звание: муж Венедиктовой стал полковником.
В то же время в Нацполиции ответили, что Колесник получил высшую должность "на основании заключения центральной аттестационной комиссии и в порядке продвижения по службе".
В конце 2020 года стало известно, что чиновник уволился из киберполиции, после чего ему насчитали 750 тысяч гривен помощи. А уже через 10 дней Колесник возобновился на той же должности, пройдя конкурс.
Позже в Киберполиции объяснили, что должность, которую занимал чиновник, сократили и заменили другим, квалифицированным как "государственная служба". Колесник стал победителем конкурса на должность заместителя начальника Департамента – начальником 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности).
В сети практически нет общих фото Ирины Венедиктовой с мужем. На странице женщины можно увидеть их общую фотографию вместе с бывшим руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Мужчина не ведет социальные сети, поэтому неизвестно, как он проводит свободное время. Также, вероятно, он продолжает работать заместителем начальника Департамента в Киберполиции.
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