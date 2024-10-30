Получил повышение, когда жена стала нардепкой: как выглядит муж экс-прокурора Ирины Венедиктовой

Мужчина работает в государственной структуре

Ирину Венедиктову все помнят как Генерального прокурора Украины в период с 2020-2022 годов. В настоящее время она занимает должность Посла Украины в Швейцарии и Лихтенштейне. А вот муж государственного деятеля — не активен в публичном пространстве.

"Телеграф" расскажет, кто такой Денис Колесник и чем он занимается.

Что известно о муже Ирине Венедиктовой

Бывший прокурор много лет состоит в браке с Денисом Колесником. Они воспитывают двоих детей – сына Даниила и дочь Аделину. До 2019 года мужчина был заместителем начальника Слободского управления киберполиции — начальником отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области.

Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Повышение в должности у Колесника произошло после того, как Венедиктова стала народным депутатом и возглавила комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. Журналисты зафиксировали, что именно в этот период Колесника перевели на работу в столицу. В Киеве он получил должность замначальника Департамента киберполиции Нацполиции. Повысилось и его звание: муж Венедиктовой стал полковником.

В то же время в Нацполиции ответили, что Колесник получил высшую должность "на основании заключения центральной аттестационной комиссии и в порядке продвижения по службе".

Фото Национальной полиции Украины

В конце 2020 года стало известно, что чиновник уволился из киберполиции, после чего ему насчитали 750 тысяч гривен помощи. А уже через 10 дней Колесник возобновился на той же должности, пройдя конкурс.

Позже в Киберполиции объяснили, что должность, которую занимал чиновник, сократили и заменили другим, квалифицированным как "государственная служба". Колесник стал победителем конкурса на должность заместителя начальника Департамента – начальником 2-го управления (организационно-аналитической работы и обеспечения деятельности).

В сети практически нет общих фото Ирины Венедиктовой с мужем. На странице женщины можно увидеть их общую фотографию вместе с бывшим руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Мужчина не ведет социальные сети, поэтому неизвестно, как он проводит свободное время. Также, вероятно, он продолжает работать заместителем начальника Департамента в Киберполиции.

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