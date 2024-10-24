Начали встречаться еще в студенческие годы: что известно об истории любви Владимира и Елены Зеленских

Пара начала встречаться в студенческие годы

Владимир и Елена Зеленские – президент и первая леди Украины. Их часто называют одной из красивейших пар в украинской политике. Супруги состоят в браке более 20 лет, а начали встречаться еще в студенческие годы.

А как начались отношения Зеленских и кто был инициатором — знает "Телеграф".

Отношения Владимира и Елены Зеленских

Роман будущего президента Украины и первой леди начался в их родном городе – Кривом Роге. Оба обучались в местной гимназии. Елена рассказывала в интервью, что Владимир был очень популярен в школе, потому она его знала. К тому же он заметно отличался – носил стильные вещи и делал модную прическу. А вот Елена не тяготела в тот период к славе.

В сети распространялись разные версии, как пара начала встречаться. Известно, что произошло уже после того, как оба завершили обучение в гимназии. Елена поступила в Криворожский университет на строительный факультет, а вот Владимир — в экономический институт, где учился на юриста.

Экс-коллега Зеленского и актер "Квартала 95" Александр Пикалов делился, что Зеленскому нравилась Елена, но он не решался с ней познакомиться. Потому Пикалов дал идею, что попросит у девушки видеокассету, а уж Зеленский ее отдаст.

А вот у президента была другая версия относительно их знакомства с Еленой. Он рассказывал, что увидел, как Елена идет с видеокассетой ленты "Основной инстинкт" и попросил ее у девушки. В то же время он спросил ее номер телефона.

Фото из сети

Также говорили, что Зеленский легко находил общий язык с девушками, но Елену ему удалось покорить не сразу. Ведь на тот момент она была в отношениях с другим парнем и не воспринимала знаки внимания от Владимира. Но, несмотря на это, ее покорило чувство юмора парня, так что впоследствии они стали встречаться. Так продолжалось 8 лет.

Фото из сети

Для Владимира того времени брак означал быстрое рождение детей, поэтому он долго не признавался Елене. Наконец, юморист сделал предложение Зеленской во время похода в кино. В 2003 году они сыграли свадьбу.

Фото из сети

Так же Пикалов рассказывал, что в то время "кварталовцы" стали активно ездить на гастроли в Киев. Возлюбленные юмористов начали ревновать и поставили им ультиматум о браке. Таким образом в команде сыграли 3 свадьбы в течение 1 месяца.

Фото из сети

Сейчас Владимир и Елена Зеленские состоят в браке уже 21 год. Они воспитывают двоих детей — двадцатилетнюю Анастасию и одиннадцатилетнего Кирилла. Дочь учится в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а сын – в школе.

Фото из сети

Фото из сети

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