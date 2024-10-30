Отримав підвищення, коли дружина стала нардепкою: як виглядає чоловік експрокурорки Ірини Венедіктової

Чоловік працює в державній структурі

Ірину Венедіктову всі пам'ятають як Генерального прокурора України у період з 2020-2022 років. Зараз вона обіймає посаду Посла України у Швейцарії та Ліхтенштейні. А от чоловік державної діячки не є активним у публічному просторі.

"Телеграф" розповість, хто такий Денис Колесник і чим він займається.

Що відомо про чоловіка Ірини Венедіктової

Колишня прокурорка багато років перебуває у шлюбі з Денисом Колесником. Вони виховують двох дітей — сина Даниїла та доньку Аделіну. До 2019 року чоловік був заступником начальника Слобідського управління кіберполіції — начальником відділу протидії кіберзлочинності на Харківщині.

Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Підвищення на посаді у Колесника відбулося після того, як Венедіктова стала народною депутаткою та очолила комітет Верховної Ради з питань правової політики. Журналісти зафіксували, що саме в цей період Колесника перевели на роботу у столицю. У Києві він отримав посаду заступника начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції. Підвищилось і його звання: чоловік Венедіктової став полковником.

Водночас у Нацполіції відповіли, що Колесник отримав вищу посаду "на підставі висновку центральної атестаційної комісії та в порядку просування по службі".

Фото Національної поліції України

Наприкінці 2020 року стало відомо, що посадовець звільнився з кіберполіції, після чого йому нарахували 750 тисяч гривень допомоги. А вже через 10 днів Колесник поновися на тій самій посаді, пройшовши конкурс.

Пізніше у Кіберполіції пояснили, що посаду, яку обіймав чиновник, скоротили та замінили іншою, кваліфікованою як "державна служба". Колесник став переможцем конкурсу на посаду заступника начальника Департаменту – начальником 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності).

Загалом у мережі практично немає спільних фото Ірини Венедіктової з чоловіком. На сторінці жінки можна побачити їхню спільну світлину разом з колишнім очільником Служби безпеки України Іваном Бакановим.

Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Чоловік не веде соціальні мережі, тому невідомо, як він проводить вільний час. Також, ймовірно, він надалі продовжує працювати заступником начальника Департаменту у Кіберполіції.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває колишня народна депутатка Верховної Ради України Світлана Фабрикант. Жінка була єдиною народною обраницею від "Партії регіонів", хто не мав вищої освіти.