Была коммунисткой и проигрывала в суде Медведчуку: как выглядела в молодости писательница Оксана Забужко

В этом году писательница создала радиодиктант

Оксана Забужко — известная украинская писательница, общественный деятель, поэтесса, публицистка. Она является автором десятков философских трудов, стихов и публицистических произведений. В своем творчестве женщина часто поднимает вопросы национальной идентичности и гендера.

"Телеграф" покажет, как выглядела писательница в молодости, а также узнайте больше о ее карьере.

Оксана Забужко в молодости

Будущая поэтесса родилась в 1960 году в Луцке. Папа – педагог и литературный критик, которого в СССР репрессировали на Забайкалье, а мама – учительница украинской литературы. Поэтому Забужко с детства росла в атмосфере науки и знаний.

Фото из сети

С 1972 года Оксана начала публиковать в периодических изданиях свои стихи. Училась на философа в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Впоследствии вступила в Коммунистическую партию и Союз писателей СССР.

В молодости Забужко имела вьющиеся волосы средней длины и выразительные черты лица. У писательницы всегда был взвешенный и сдержанный взгляд.

Фото из сети

Некоторое время преподавала историю культуры в Киевской консерватории имени Чайковского. Работала в Институте философии Академии наук Украины, где стала старшим научным сотрудником.

Позже начала преподавать украинскую культуру в Университете штата Пенсильвания, а затем и в Гарвардском и Питтсбургском университетах. Вернувшись в Украину, стала обучать студентов литературному мастерству в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Забужко еще в те времена не боялась выглядеть смело и любопытно. Позже она сделала короткую стрижку, которая подчеркивала ее стиль.

Фото газеты "День"

Дебютный роман писательницы "Полевые исследования с украинского секса" очень активно обсуждали в литературных кругах. Это была новаторская работа с элементами феминизма, ставшая бестселлером уже в независимой Украине.

Позже женщина создала роман "Музей заброшенных секретов", в котором говорится о разных исторических событиях, в том числе и о Второй мировой войне. Много внимания в произведении уделяется героизму Украинской Повстанческой Армии.

Также мощной работой Забужко стала книга в жанре нон-фикшн — "Notre Dame d’Ukraine: Украинка в конфликте мифологий". В ней автор переосмыслила фигуру известной писательницы Леси Украинки, а также значение украинской шляхты.

В течение 5 лет работала вице-президентом украинского отделения ПЕН-клуб. Забужко предвидела митинги в Киеве в 2004 году, за что ее называли "Оранжевой Кассандрой". После этого писательнице предлагали баллотироваться в парламент от Блока "Наша Украина", но она отказалась. Женщина заявила, что не пойдет в политику.

Фото: Yakaboo

В 2014 году писательница проиграла суд политику Виктору Медведчуку. Экс-нардеп обвинил Забужко в ложной информации, в том числе о том, что он был причастен к разгону Евромайдана.

Произведения Забужко переведены на 20 языков мира, в частности на немецкий, венгерский, французский, хорватский, чешский, шведский, польский и другие. Третий президент Виктор Ющенко наградил писательницу орденом княгини Ольги III ступени за вклад в объединение общества. Имеет награду "Золотой писатель Украины".

Оксана Забужко сейчас

В 2024 году писательница вошла в состав жюри Берлинского кинофестиваля, которое отмечало лучшие ленты, режиссуру, сценарии и художественный вклад. Интересно, что во время мероприятия с телефона Забужко раздался сигнал воздушной тревоги, что напомнило европейцам о войне России против Украины.

Фото из фейсбука Оксаны Забужко

Сейчас Оксана Забужко продолжает делиться своими мыслями относительно исторических событий, вспоминает известных литераторов, общественных деятелей, анализирует ситуацию в стране и организует сборы на ВСУ. Также в этом году женщина получила статус "Почетного гражданина Киева".

Фото из фейсбука Оксаны Забужко

Также писательница создала текст к Радиодиктанту национального единства 2024 года, который состоялся 25 октября. А зачитывал его поэт и военный Павел Вышебаба.

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