Играла в КВН, не окончила университет и носила георгиевскую ленту: куда исчезла экс-нардеп Светлана Фабрикант

Женщина находится в Украине и работает в фонде

Светлана Фабрикант начинала свою карьеру в КВН, а затем стала народной депутатом Верховной Рады VII созыва. Периодически женщина появлялась в публичном пространстве, но после начала полномасштабной войны России против Украины пропала с радаров.

"Телеграф" расскажет больше о карьере Светланы Фабрикант, и где она находится сейчас.

Что известно о Светлане Фабриканте

Женщина родилась в 1967 году в Одессе. После окончания школы поступила в местный университет на математический факультет. Во время студенчества была участницей КВН, а именно — входила в команду "Одесские джентльмены". Юмористы часто участвовали в разных конкурсах и выигрывали призовые места.

Фото из сети

Известно, что Фабрикант отчислили с вуза из-за неудовлетворительной успеваемости, поэтому высшее образование она так и не получила. Позже пробовала себя в кино, в частности сыграв в ленте "Уголовный талант" и еще нескольких других, где имела второстепенные роли.

Фото из сети

Впоследствии женщина получила работу на телевидении. Она стала ведущей и редактором на одесском канале. Фабрикант активно развивала карьеру и впоследствии получила должность главного редактора телекомпании "Риак-информ". Также была генеральным директором другой телекомпании под названием "Моя Одесса".

В 2010 году Светлана отправилась в политику и стала депутатом Одесского городского совета от Партии регионов. В том же году баллотировалась в мэры Одессы, но не победила. Женщина активно продвигала русский язык в Одессе и носила георгиевскую ленту. Поговаривали, что Фабрикант имеет связи с известным политиком Сергеем Тигипко.

Фото из сети

Фото из сети

Став депутатом городского совета, Светлана проявила некоторую политическую неосведомленность. В частности, сообщила, что может отказаться от неприкосновенности. При этом она, очевидно, не знала, народные избранники на местном уровне не имеют неприкосновенности. Также Фабрикант спрашивала одного из политиков, может ли правительство распустить Верховную Раду.

Фото из сети

Руководила группой по спасению моряков на судне "Святая София", потерявшем управление в Красном море. Членов экипажа спасли и доставили в Украину.

Некоторое время Фабрикант руководила отделом реформирования социальной сферы патронатной службы в Минсоцполитики. Впоследствии ей удалось попасть в парламент от Партии регионов. Там она была единственной нардепом от этой партии в 7-м созыве, не имевшей высшего образования.

Где сейчас Светлана Фабрикант

В 2021 году Светлану Фабрикант назначили первым заместителем председателя Одесской ОГА по гуманитарным вопросам. В марте 2022 года женщину уволили с этой должности. Однако она отметила, что будет работать депутатом областного совета, а также в наблюдательном совете фонда помощи морякам "Ассоль", который и возглавляет.

Фото из фейсбука Светланы Фабрикант

С начала полномасштабного вторжения бывшая народный депутат редко что-то публикует в соцсетях. Так, в феврале 2022 года Светлана оплакивала утрату своего отца. Также женщина распространила свою фотографию с сине-желтым флагом как знак поддержки Украины в войне с Россией. Однако публично не осуждала страну-агрессора.

Фото из фейсбука Светланы Фабрикант

А в октябре 2024 года женщина встретилась с участниками команды КВН "Джентльмены одесского университета" для церемонии вручения премии Яна Гельмана. Ее присваивают тем, кто внес вклад в развитие Одессы. Среди номинантов можно увидеть русского поэта Александра Пушкина, писателя Исаака Бабеля и академика Валентина Глушко. Похоже, на третий год полномасштабного вторжения для юмористов культура до сих пор остается "вне политики", несмотря на постоянные обстрелы города страной-оккупантом.

Фото из фейсбука Светланы Фабрикант

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