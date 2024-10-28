Всегда рядом с Зеленским: что известно о пресс-секретаре президента Сергее Никифорове

Мужчина продолжает работу в Офисе президента

За последние годы пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского является Сергей Никифоров. Он отвечает за коммуникацию главы государства с медиа, организует брифинги, пресс-конференции и доносит мнение президента по разным вопросам.

"Телеграф" расскажет больше о Сергее Никифорове и о том, кем он работал до должности в Офисе президента.

Что известно о Сергее Никифорове

Мужчина родился в 1986 году в Кривом Роге. В этом городе прошло детство и молодость будущего пресс-секретаря президента. Он учился в местном гуманитарно-техническом лицее, а после окончания школы перебрался в столицу. Высшее образование журналист получил в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

Работал корреспондентом криворожского телеканала "Рудана", а также "К1" и "24 канала". Впоследствии стал корреспондентом "Первого национального", на должности которого был в течение 4 лет. Также Никифоров являлся журналистом украинской редакции телеканала Euronews. Там мужчина в течение 7 лет работал в штабе во французском городе Лион.

В 2018 году стал новостным журналистом канала "Украина", а через 1 год — ведущим "Украина 24". Позже вместе с Талой Калатай начал вести утреннее шоу "Утро чемпионов"

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

В 2021 году Никифоров принял участие в конкурсе на должность пресс-секретаря президента Украины. Он прошел отбор среди 70 кандидатов. На этой должности мужчина ведет взаимодействие с представителями СМИ относительно деятельности Офиса президента, занимается организацией мероприятий для медиа, дает комментарии от имени главы государства.

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

На должности пресс-секретаря президента Никифоров работает и сейчас. На своей странице в фейсбуке он периодически отчитывается о работе Владимира Зеленского и объясняет, когда позицию президента неправильно трактуют определенные медиа.

Также известно, что Сергей Никифоров женат, однако, кто является его избранницей, неизвестно. У него двое детей — сын и дочь. Мальчик Марк родился во Франции в 2017 году, когда мужчина работал в украинской редакции Euronews. А вот когда на свет появилась девочка, непонятно, но первое фото с ней он опубликовал в 2020 году.

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

В инстаграме экс-телеведущего можно увидеть его фотографии из рабочих встреч и командировок.

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

А вот до полномасштабной войны России против Украины мужчина периодически публиковал фотографии со своими детьми, а также показывал себя в путешествиях.

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

Фото из инстаграма Сергея Никифорова

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