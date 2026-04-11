Не спешите выбрасывать: простой 10-секундный тест определит, живо ли ваше растение

Ирина Семчишина
Как определить, погибло растение или нет. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот простой садовый трюк занимает всего несколько секунд и позволяет определить, находится ли ваше растение в состоянии покоя или его уже невозможно спасти.

Наконец-то пришла весна, но если после зимы некоторые ваши садовые растения выглядят безжизненными, не стоит от них отказываться. В то время как одни растения снова начинают расти при первом солнечном свете, другие упорно остаются голыми, и трудно определить, погибли они или просто находятся в состоянии покоя.

Именно здесь многие садоводы допускают ошибку. Прежде чем выбросить слабеющую гортензию или лиственное дерево, сначала проведите быстрый "тест коры". Эта простая проверка займет всего несколько секунд и покажет, живо ли ваше растение или действительно пора от него избавиться.

Вам нужно лишь аккуратно соскоблить немного внешней коры чистым секатором или даже ногтем. Если нижний слой зеленый и слегка влажный, растение еще живо и должно восстановиться с повышением температуры. Если же он коричневый и сухой, растение, возможно, погибло.

Дерево живое или погибло, как узнать
Зеленый цвет под корой — хороший признак

Тем не менее, одно коричневое пятно не обязательно означает, что ваше растение погибло. Многие растения отмирают в одних местах, оставаясь при этом здоровыми в других, поэтому важно проверять их несколько раз.

Стоит также знать, что не у всех здоровых растений под корой виден ярко-зеленый слой. У некоторых видов, в том числе у хвойных, внутренний слой может быть молочно-белым или даже слегка коричневым.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить сад от заморозков — ведь они способны погубить растения, которые и так с трудом пережили зиму.

