Не спешите выбрасывать: простой 10-секундный тест определит, живо ли ваше растение

Наконец-то пришла весна, но если после зимы некоторые ваши садовые растения выглядят безжизненными, не стоит от них отказываться. В то время как одни растения снова начинают расти при первом солнечном свете, другие упорно остаются голыми, и трудно определить, погибли они или просто находятся в состоянии покоя.

Именно здесь многие садоводы допускают ошибку. Прежде чем выбросить слабеющую гортензию или лиственное дерево, сначала проведите быстрый "тест коры". Эта простая проверка займет всего несколько секунд и покажет, живо ли ваше растение или действительно пора от него избавиться.

Вам нужно лишь аккуратно соскоблить немного внешней коры чистым секатором или даже ногтем. Если нижний слой зеленый и слегка влажный, растение еще живо и должно восстановиться с повышением температуры. Если же он коричневый и сухой, растение, возможно, погибло.

Зеленый цвет под корой — хороший признак

Тем не менее, одно коричневое пятно не обязательно означает, что ваше растение погибло . Многие растения отмирают в одних местах, оставаясь при этом здоровыми в других, поэтому важно проверять их несколько раз.

Стоит также знать, что не у всех здоровых растений под корой виден ярко-зеленый слой. У некоторых видов, в том числе у хвойных, внутренний слой может быть молочно-белым или даже слегка коричневым .

