В Раде остро отреагировали на провал дипломатической работы Венедиктовой в Швейцарии
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В Верховной Раде ставят под вопрос эффективность работы посолки Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой после того, как в преддверии Саммита мира произошел дипломатический провал Украины в Верхней палате швейцарского парламента.
Как известно, 3 июня Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи на 5,58 млрд долларов, которые планировалось передать на восстановление разрушенной инфраструктуры.
"Интересно, чем занимается госпожа посол Венедиктова в Швейцарии?" — написал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Имея такого посла, мы имеем и такие результаты", — считает он.
Нардеп подчеркнул, что ситуация в парламенте Швейцарии в очередной раз демонстрирует, что дипломатической работой должны заниматься профессионалы.
Ирина Венедиктова была назначена на должность посла еще в 2022 году.