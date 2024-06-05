В Раде остро отреагировали на провал дипломатической работы Венедиктовой в Швейцарии

В Верховной Раде ставят под вопрос эффективность работы посолки Украины в Швейцарии Ирины Венедиктовой после того, как в преддверии Саммита мира произошел дипломатический провал Украины в Верхней палате швейцарского парламента.

Как известно, 3 июня Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи на 5,58 млрд долларов, которые планировалось передать на восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Интересно, чем занимается госпожа посол Венедиктова в Швейцарии?" — написал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Имея такого посла, мы имеем и такие результаты", — считает он.

Нардеп подчеркнул, что ситуация в парламенте Швейцарии в очередной раз демонстрирует, что дипломатической работой должны заниматься профессионалы.

Ирина Венедиктова была назначена на должность посла еще в 2022 году.