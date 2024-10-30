Всю жизнь допускали ошибку: как правильно на украинском "Гэллоуин" или "Хэллоуин"

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

В четверг, 31 октября, весь мир отметит Halloween. Поэтому перед многими украинцами встанет вопрос, как правильно называть этот праздник: Гэллоуин или Хэллоуин?

"Телеграф" накануне этого дня разобрался о том, как же правильно писать и говорить. Слово происходит от английского "Halloween.

В украинском языке принято передавать английский звук "Н" через буквы "Г" или "Х". Вариант "Гэллоуин" более фонетически близок к оригиналу. "Хэллоуин" также считается правильным написанием.

Официально признанные варианты

"Гэлоуин" — самый распространенный в Украине вариант;

"Хэллоуин" — также допустимый, но менее употребительный.

Использовать оба варианта — "Хэллоуин" и "Хэллоуин" — допустимо. Но "Гэллоуин" является более принятым и распространенным в Украине. При написании собственных текстов лучше придерживаться одного стиля

В официальных документах, СМИ и словарях в основном используется "Гэллоуин". Различные интернет-порталы и издатели могут использовать оба варианта

Итак, празднуйте "Хэллоуин" или "Гэллоуин", ведь оба варианта приемлемы. Главное – веселиться и соблюдать традиции этого магического праздника.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском называть главный атрибут Гэлловина.