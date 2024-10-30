Вы всегда делали это неправильно? Как в украинском нужно здороваться вечером

Есть только один правильный вариант

В украинском языке многие допускают ошибку, используя одну из форм приветствия. Нередко можно услышать такую фразу как "доброго вечора". Однако так говорить категорически неправильно.

Детально об этом рассказала основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис на своей странице в Instagram. По ее словам, есть только один правильный вариант, как здороваться вечером.

Также Чемерис объяснила, что существуют только три правильных формы приветствия: "Доброго ранку", "Добрий день!", "Добрий вечір!".

То есть, если вам нужно поздороваться с человеком в вечернее время, необходимо использовать именно "Добрий вечір".

Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий вечір".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как почему "не відволікай" в украинском языке говорить неправильно. Эта фраза звучит вполне естественно, но по сути это типичный пример "автоматического суржика". Существует множество синонимов, которыми можно заменить это слова.