Что известно о детях секс-символа советского кино Натальи Фатеевой и как они выглядят

У актрисы — сложные отношения с ее детьми

Наталья Фатеева — популярная актриса Советского Союза, которая прославилась ролями в лентах "Джентльмены удачи" и "Место встречи изменить нельзя". Она живет сейчас в России, хотя признавалась, что ненавидит Путина и критиковала эту страну в интервью.

А вот что известно о личной жизни Натальи Фатеевой, и есть ли у нее дети — знает "Телеграф".

Личная жизнь Натальи Фатеевой

Актриса Наталья Фатеева, родом из Харькова, никогда не испытывала недостатка внимания от мужчин. В молодости она обладала эффектной внешностью, которая помогала ей не только получать интересные роли, но и немало поклонников-мужчин.

Так, дебют Фатеевой в кино состоялся в ленте "Есть такой парень", которую снимали на Киностудии имени Довженко. Там актриса познакомилась с режиссером Владимиром Басовым. Его привлекла женщина, поэтому он пригласил Фатееву сыграть в фильме "Случай на шахте 8".

Между актрисой и режиссером завязался роман, и совсем скоро они женились. У супругов родился сын, которого назвали Владимиром. В интервью женщина рассказывала, что очень любила актера, но разошлась из-за его ревности. Мужчина бурно реагировал на успехи Натальи в кино, поэтому она решила завершить эти отношения.

Владимир Басов и Наталья Фатеева с сыном, фото из сети

Наталья Фатеева с сыном, фото из сети

Впоследствии украинка познакомилась с актером Андреем Мироновым. Это произошло во время съемок фильма "Три плюс два". Они были хорошими друзьями, Андрей писал любовные письма актрисе, впрочем, это не переросло в отношения.

Наталья Фатеева и Андрей Миронов, фото из сети

Вторым мужчиной актрисы был летчик-космонавт Борис Егоров, ставший Героем Советского Союза. Мужчина расстался со своей женой ради Натальи. У них родилась дочь, которую назвали, как и Фатееву, Наталья. Впрочем, актриса и космонавт оказались совершенно разными людьми с диаметрально противоположными интересами. Вскоре брак распался.

Наталья Фатеева с Борисом Егоровым, фото из сети

Позже Фатеева еще дважды выходила замуж, но потом расставалась с этими мужчинами. Она рассказывала в интервью, что обычно состояла в браках до 5 лет: сначала любила, а потом терпела.

Дети Натальи Фатеевой

Жизнь детей известной актрисы сложилась по-разному. Актриса решила пристроить сына Владимира в кино, поэтому он сыграл несколько эпизодических ролей.

Наталья Фатеева с сыном Владимиром и внуками, фото из сети

А в 18 лет парень решил жениться на дочери дипломата. Избранник переехал в квартиру, где он проживал с мамой. Впрочем, Фатеева попросила их уехать. В начале 90-х сын Фатеевой снял свой первый фильм "Бездна. Круг седьмой". Вместе с женой воспитывает сына Ивана.

Владимир с сыном Иваном, фото из сети

Дочь Фатеевой — Наталья, мечтала стать журналистом и трижды пыталась вступить в вуз, но не смогла сдать экзамены. Позже начала работать в иностранной компании и вышла замуж. Вместе с мужчиной живет в загородном доме.

Наталья Фатеева с дочерью, фото из сети

Наталья Фатеева с дочерью, фото из сети

Говорят, что у актрисы есть еще старшая дочь, которая осталась жить с отцом в родном Фатеевой Харькове.

Также есть слухи, что дочь от летчика-космонавта Бориса Егорова в раннем возрасте родила сына. В то же время сама актриса неоднозначно комментировала эту информацию. Женщина рассказывала, что в ее жизни было немало испытаний, однако она преодолела их достойно.

В интервью сын Натальи Владимир рассказывал, что когда мама болела, то он с сестрой помогали ей. Впрочем, по словам Владимира, в какой-то момент женщина устроила ссору, и они прекратили общаться. Также добавил, что мать безразлично относится к людям.

Сын Натальи Фатеевой – Владимир

Сама Фатеева довольно резко комментировала такие упреки со стороны родных: "Если у них голова не работает, я не виновата в этом. Можно просто пожалеть о том, что человек, который имеет ко мне прямое отношение, говорит какие-то глупости. Стыд и позор!".

Также Владимир отказался от своей доли в квартире Фатеевой. Он сказал, что матери не нужны ни дети, ни внуки.

"Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны. Она самодостаточная, ей интересно быть просто с собой", — говорил он.

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