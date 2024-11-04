Що відомо про дітей секс-символу радянського кіно Наталії Фатєєвої та як вони виглядають

В акторки — складні стосунки з її дітьми

Наталія Фатєєва — популярна акторка Радянського Союзу, яка прославилась ролями у стрічках "Джентльмени удачі" та "Місце зустрічі змінити не можна". Вона живе зараз в Росії, хоча зізнавалась, що ненавидить Путіна та критикувала цю країну в інтерв'ю.

А от що відомо про особисте життя Наталії Фатєєвої, і чи має вона дітей — знає "Телеграф".

Особисте життя Наталії Фатєєвої

Акторка Наталія Фатєєва, яка родом із Харкова, ніколи не відчувала браку увагу від чоловіків. У молодості вона мала ефектну зовнішність, яка допомагала їй не лише отримувати цікаві ролі, але й чимало прихильників-чоловіків.

Так, дебют Фатєєвої в кіно відбувся у стрічці "Є такий хлопець", яку знімали на Кіностудії імені Довженка. Там акторка познайомилась з режисером Володимиром Басовим. Його зацікавила жінка, тому він запросив Фатєєву зіграти в фільмі "Випадок на шахті 8".

Між акторкою та режисером зав'язався роман, і зовсім скоро вони одружилися. У подружжя народився син, якого назвали Володимиром. В інтерв'ю жінка розповідала, що дуже любила актора, але розійшлась через його ревність. Чоловік бурхливо реагував на успіхи Наталії в кіно, тому вона вирішила звершити ці стосунки.

Володимир Басов і Наталія Фатєєва з сином, фото з мережі

Наталія Фатєєва з сином, фото з мережі

Згодом українка познайомилась з актором Андрієм Мироновим. Це сталося під час знімань фільму "Три плюс два". Вони були хорошими друзями, Андрій писав любовні листи акторці, утім, це не переросло у стосунки.

Наталія Фатєєва та Андрій Миронов, фото з мережі

Другим чоловіком акторки був льотчик-космонавт Борис Єгоров, який став Героєм Радянського Союзу. Чоловік розлучився зі своєю дружиною заради Наталії. У них народилась донька, яку назвали як і Фатєєву, Наталя. Утім, акторка та космонавт виявилися зовсім різними людьми з діаметрально протилежними інтересами. Невдовзі шлюб розпався.

Наталія Фатєєва з Борисом Єгоровим, фото з мережі

Пізніше Фатєєва ще двічі виходила заміж, але згодом розлучалась з цими чоловіками. Вона розповідала в інтерв'ю, що зазвичай перебувала в шлюбах до 5 років: спершу кохала, а потім терпіла.

Діти Наталії Фатєєвої

Життя дітей відомої акторки склалось по-різному. Акторка вирішила прилаштувати сина Володимира в кіно, тож він зіграв кілька епізодичних ролей.

Наталія Фатєєва з сином Володимиром і онуками, фото з мережі

А в 18 років хлопець вирішив одружитися з донькою дипломата. Обраниця переїхала у квартиру, де він проживав з мамою. Утім, Фатєєва попросила їх з'їхати. На початку 90-х син Фатєєвої зняв свій перший фільм "Безодня. Коло сьоме". Разом з дружиною виховує сина Івана.

Володимир з сином Іваном, фото з мережі

Донька Фатєєвої — Наталя, мріяла стати журналістом й тричі намагалась вступити у виш, але не змогла скласти іспити. Пізніше почала працювати в іноземній компанії та вийшла заміж. Разом з чоловіком живе в заміському будинку.

Наталія Фатєєва з донькою, фото з мережі

Наталія Фатєєва з донькою, фото з мережі

Подейкують, що в акторки є ще старша донька, яка залишилась жити з батьком у рідному Фатєєвій Харкові.

Також є чутки, що донька від льотчика-космонавта Бориса Єгорова в ранньому віці народила сина. Водночас сама акторка неоднозначно коментувала цю інформацію. Жінка розповідала, що в її житті було чимало випробувань, утім, вона подолала їх гідно.

В інтерв'ю син Наталії — Володимир розповідав, що коли мама хворіла, то він із сестрою допомагали їй. Утім, за словами Володимира, в якийсь момент жінка влаштувала сварку, й вони посварилися. Також додав, що матір байдуже ставиться до людей.

Син Наталії Фатєєвої - Володимир

Сама Фатєєва досить різко коментувала такі закиди з боку рідних: "Если у них голова не работает, я не виновата в этом. Можно просто пожалеть о том, что человек, который имеет ко мне прямое отношение, говорит какие-то глупости. Стыд и позор!".

Також Володимир відмовився від своєї частки у квартирі Фатєєвої. Він сказав, що матері не потрібні ні діти, ні онуки.

"Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны. Она самодостаточный человек, ей интересно быть просто с собой", — казав він.

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