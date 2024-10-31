Была единственной на ТВ до 2000 года: как в молодости выглядела народный синоптик Наталья Диденко

Женщина продолжает рассказывать о погоде на всю страну

Наталья Диденко – одна из самых популярных метеорологов в Украине, которая делится прогнозами погоды на разных телеканалах. Этой профессии женщина посвятила всю свою жизнь.

С чего начинала карьеру Наталья Диденко, как выглядела в молодости и чем занимается сейчас — знает "Телеграф".

Что известно о Наталье Диденко

Женщина родом из Винницкой области. После окончания школы переехала в столицу, где училась на географическом факультете Киевского государственного университета. Там она овладевала профессией инженера-метеоролога.

Фото с инстаграма Наталки Диденко

После окончания вуза стала работать в Украинском Гидрометцентре. В 1993 году женщина вышла замуж за Сергея Диденко. Детей у супругов нет.

Фото с инстаграма Наталки Диденко

Фото с инстаграма Наталки Диденко

В начале 2000-х стала редактором программы "Новая погода" на "Новом канале", где работала 8 лет. В течение 7 лет была редактором и ведущей программы "Погода" на "Первом национальном". Также в течение 1 года Диденко работала редактором программы "Утро с Интером".

Позже стала редактором и ведущей прогноза погоды телерадиокомпании "Погода ТВ". Также Наталья на протяжении 3 лет была синоптикой на Общественном телевидении и Общественном радио. Интересно, что долгое время Диденко была единственным синоптиком в Украине, которая делилась прогнозом погоды на телевидении.

Кроме того, Диденко сотрудничала с компанией "Крафт Якобс Сушард" и журналом National Geographic Украина. До 2019 года создавала прогнозы погоды для сайта meteo.ua. С 2016 года до сих пор женщина делает синоптические прогнозы в программе "Погода" на канале "Эспрессо". Также у метеоролога есть собственная программа "Погода с Наталкой Диденко" на радио "Страна ФМ".

Фото с инстаграма Наталки Диденко

Фото с инстаграма Наталки Диденко

Особенность Наталки Диденко как синоптика состоит в том, что она делится прогнозами погоды интересно и небанально. К тому же долгое время женщина рассказывала о погоде в кадре со своим котом Апельмоном. Домашнего любимца Диденко не стало в 2023 году.

Наталья Диденко в молодости

Сейчас синоптик продолжает рассказывать о погоде на канале "Эспрессо" и радио "Страна ФМ". Также она делится прогнозами на своей странице в фейсбуке, где имеет свою аудиторию.

Фото из фейсбука Наталки Диденко

Также в Facebook женщина делится, как проводит время со своими родными, друзьями и коллегами. Примечательно, что метеоролог посещает театры, музеи, концерты, а еще показывает своих котов.

Фото из фейсбука Наталки Диденко

Фото из фейсбука Наталки Диденко

Фото из фейсбука Наталки Диденко

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