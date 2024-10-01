Была доверенным лицом Путина, а затем осудила его: куда исчезла звезда советского кино Фатеева

Женщина продолжает жить в стране-агрессорке

Популярные актеры времен Советского Союза часто высказываются о войне России против Украины. И многие из них поддерживают родину, несмотря на длительную деятельность в стране-агрессоре. К примеру, актриса фильмов "Джентльмены удачи" и "Место встречи изменить нельзя" Наталья Фатеева.

Кто такая Наталья Фатеева, какой была ее деятельность и что говорит о войне — расскажет "Телеграф".

Что известно о Наталье Фатеевой

Женщина родилась в Харькове в 1934 году. Получила образование в Харьковском театральном институте. Работала диктором местной любительской телестудии. Позже поступила во Всероссийский институт кинематографии, где училась с Людмилой Гурченко и Зинаидой Кириенко.

После окончания вуза работала в Государственном театре киноактера и театре Ермоловой в Москве. С этого времени активно начала сниматься в кино. В основном это были художественные советские ленты, в частности "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Место встречи изменить нельзя", "По законам военного времени", "Анна Павлова".

В 60-х годах вела игры "КВН" и оценивала юмористов в составе жюри. Вела проект "Эколокол" на российском телевидении. В 90-х продолжала вести активную актерскую деятельность. При участии Фатеевой выходили ленты "Бродвей моей юности", "Кавалеры Морской Звезды", "Королев", "Три плюс два".

Интересно, что впоследствии актриса решила попробовать свои силы в политике. Она входила в партию "Демократический выбор России", а также стала доверенным лицом Бориса Ельцина и Владимира Путина, когда они баллотировались в президенты в 1996 и 2000 годах. Позже изменила свое мнение и перешла в "Партию народной свободы", которая была оппозиционной Путину.

Однажды пропутинский журналист и ведущий Владимир Познер назвал Госдуму "Госдурой", но потом извинился. Впоследствии актриса резко осудила Познера и российский парламент в частности: "Дума — не просто дура. Вы — негодяи, отрабатывающие свой харч. А вы, парнишка-кагэбэшник — мерзавец. Вам от расплаты всё равно не уйти. А на ваш зомби-ящик я просто не хожу".

В 2013 году поддерживала кандидатуру Алексея Навального на выборах мэра Москвы и повесила его баннер на своем балконе. Через год осудила аннексию Россией Крыма.

Что говорила Фатеева о войне

Еще в 2019 году Фатеева высказывалась, что Россия имеет манию величия. Она отмечала, что российская власть — закомплексована и ее интересует только собственное обогащение. Женщина признавала независимость Грузии и Украины.

Когда началось полномасштабное вторжение, Фатеева сказала, что ненавидит Путина. Такое заявление она сделала после того, как узнала об ударе россиян по ее родному Харькову. Об этом рассказывал друг актрисы Александр Рыклин.

В 2023 году Фатеева рассказывала, что ей заблокировали счет в украинском банке. Поэтому она не может снять средства, которые получала за звание почетной жительницы Харькова. По словам актрисы, она долгое время не снимала средства с карты, поэтому там была большая сумма.

В то же время Фатеева призналась, что получает российскую пенсию в размере 35 тысяч рублей (14 тысяч гривен). Кроме того, женщина имеет доплату за звание народной артистки РСФСР и зарплату из театра, в котором все еще находится на должности.

Известно, что за последние годы у артистки обнаружили артроз, поэтому у нее было шесть операций. Позже проходила длительную реабилитацию и передвигалась с помощью костылей. Артистка живет одна в пятикомнатной квартире в центре Москвы. Она не поддерживает связь со своими детьми и не видела своих внуков.

Ранее "Телеграф" писал, что говорит о войне бывший ведущий "Рассмеши комика" Дмитрий Шепелев. Мужчина долгое время работал в Украине.