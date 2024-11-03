Родила политику пятерых детей: как выглядит жена нардепа Артура Герасимова

Жена политика занимается маркетингом

Артур Герасимов — влиятельный украинский политик, являющийся сопредседателем фракции партии "Европейская Солидарность". В то же время у чиновника были определенные скандалы с незадекларированным жильем и получение дипломатического ранга.

"Телеграф" расскажет о карьере политика, а также о его личной жизни.

Что известно об Артуре Герасимове

До старта политической карьеры мужчина некоторое время работал заместителем, а впоследствии и генеральным директором компании "Украинская Маркетинговая Группа". Также занимал должности в Украинской ассоциации маркетинга, Европейской ассоциации исследователей рынка и общественного мнения и Американской ассоциации маркетинга.

Вскоре Герасимов пошел в политику. Занимался избирательной кампанией тогдашнего кандидата в президенты Петра Порошенко в Донецкой области. Впоследствии стал членом наблюдательного совета "Союза возрождения Донбасса".

После избрания Порошенко президентом стал его представителем в парламенте и народным депутатом. В Верховной Раде Герасимов был сначала председателем фракции "Блок Петра Порошенко", а позже — сопредседателем фракции "Европейская Солидарность". Параллельно стал главой подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Впоследствии возглавил делегацию ВР в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

Фото: "Слово и Дело"

В 2019 году снова стал народным депутатом от "Европейской солидарности". Порошенко присвоил Герасимову ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины. В дипломатической среде возмутились таким решением и сказали, что "присвоение дипломатических рангов высокого уровня людям, не являющимся членами дипкорпуса, непрофессионально и оскорбительно с моральной точки зрения".

В 2019 году президент Зеленский издал указ, в котором говорится, что дипломатический ранг Герасимову был издан безосновательно. Политик не замедлил ответить и подал в суд на Зеленского, чтобы признать его указ противоправным. Чиновнику удалось выиграть суд.

В 2021 году журналисты выяснили, что народный избранник имеет виллу в Испанию, которую он не указывал в декларации. Поэтому НАБУ возбудило уголовное производство против Герасимова. В 2023 году мужчину признали виновным в декларировании недостоверной информации. Ему назначили штраф в размере 51 тысяч гривен и запретили занимать определенные должности. Впоследствии уголовное производство было закрыто.

Что известно о жене Артуре Герасимове

Политик состоит в браке с Натальей Бухаловой. Она является социологом и генеральным директором UMG — "Украинской маркетинговой группы", на должности которой ранее был сам Герасимов. Супруги воспитывают пятерых детей — Екатерину, Марию, Александра, Георгия, Данила.

В своих соцсетях женщина делится рабочими исследованиями и делает анонсы выступлений по маркетингу. А вот личным Бухалова практически не делится на публику.

Фото с фейсбука Натальи Бухаловой

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