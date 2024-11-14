Какой сценарий окончания войны реалистичен для Украины: экс-советник Трампа объяснил

В худшем случае ситуация может закончиться уничтожением государства, как это было с Польшей в начале Второй Мировой

Украине трудно быть жизнеспособным государством без Донбасса, поэтому если она не вернет большую часть своих территорий из оккупации, Москва получит именно то, чего хочет. Кремль будет вести подрывную деятельность внутри страны, как делал это с 2014 года, чтобы не допустить Украину в НАТО.

Об этом в интервью DW рассказал Герберт Макмастер, бывший советник Трампа по национальной безопасности (2017-2018), генерал-лейтенант в отставке и военный историк, сотрудник Стэнфордского университета, отвечая на вопрос, какая модель более реалистична для Украины: западногерманская или южнокорейская.

"Я думаю, что если у Украины не будет возможности вернуть значительную часть своей территории на Донбассе, то ей будет трудно быть жизнеспособным государством как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения безопасности от продолжающейся российской угрозы", – пояснил он.

По мнению Макмастера, Москва вернется к разнообразным формам подрывной деятельности, использованию нетрадиционных сил под прикрытием обычных, как она это делала с 2014 года. Он напомнил, что в период с 2014 по 2022 год Россия не отступила. Кремль не придерживался никаких договоренностей, не станет этого делать и впредь.

"Поэтому, если оставить Украину в виде обрубленного государства, Россия получит то, что хочет. Потому что на самом деле ей нужны подневольные отношения с Киевом, и она не согласится на членство Украины в НАТО или на присутствие там западных войск без постоянных усилий по подрыву Украины, поглощению всей ее территории и уничтожению как государства, подобно тому, как была уничтожена Польша в начале Второй мировой войны", – пояснил генерал в отставке.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может вести переговоры о мире с Москвой, но только используя инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора необходимо экономическое и дипломатическое единство.