Украина и Россия ведут непубличные переговоры по ряду вопросов: СМИ узнали детали

Переговоры такого типа были успешны именно потому, что о них почти никому не было известно

Украина и Россия уже некоторое время строго ведут конфиденциальные переговоры, на которых обсуждаются возможные уступки. Переговоры ведутся на уровне политических советников лидеров государств, а встречи переговорщиков проходили в Копенгагене, Киеве, Мальте, Давосе и Джидде в Саудовской Аравии – в последнем случае присутствовали представители Китая.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit. Автор материала, редактор политического отдела немецкого издания Элис Бота, перечислила вопросы, непублично обсуждаемые представителями Киева и Москвы.

По ее данным, в список вошло взаимное воздержание от ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными (и заложниками, которых содержит Россия), возвращение незаконно вывезенных украинских детей и некоторые другие вопросы. Зерновое соглашение оказалось неудачной договоренностью, продержавшись только чуть больше года. А переговоры по ударам по энергетике затормозились, когда началась Курская операция. Однако остальные вопросы были решены удачно – в частности, по обмену пленными.

Бота отметила, что переговоры такого типа были успешны именно потому, что о них почти никому не было известно. К тому же такая непубличная дипломатия призвана проверить пределы возможного: к чему действительно готовы Украина и Россия. К примеру, будущее Крыма, уступки со стороны России и некоторые другие крайне чувствительные моменты. Такие вопросы обсуждаются непублично и в закрытом формате.

"Представьте, что произошло бы в Украине, если бы вдруг появились слухи, что президент Зеленский готов уступить территорию. Но когда украинские и российские чиновники, политические советники и политологи говорят об этом конфиденциально, другая сторона знает, где пространство для маневра. А где – нет", – написала она.

При этом Бота раскритиковала немецких чиновников, в том числе канцлера Олафа Шольца, которые, по ее словам, прекрасно знают о происходящих "за кулисами" дипломатических процессах. Однако когда они призывают к решению войны дипломатией, то намекают на капитуляцию Украины. Это недопустимо: переговоры будут, но не на российских условиях.

"Вопрос уже не в том, состоятся ли переговоры. Вопрос в том, когда и как. Решающее значение имеет одно: Владимир Путин должен быть готов к этому", – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетических объектов. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Москва вряд ли откажется от попыток оставить украинцев без электричества зимой.