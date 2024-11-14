У Зеленского назвали способ ведения переговоров с Россией

Киев не согласится закрыть глаза на преступления Кремля

Украина может вести переговоры о мире с Москвой, но только используя инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора необходимо экономическое и дипломатическое единство.

Кроме того, россиянам нельзя доверять. Об этом в эфире РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Когда говорят соглашение о мире, то я не очень понимаю соглашение о мире с агрессором, который хочет остаться на вашей территории и не отвечать за преступления против вас. Это уже будет ваше согласие закрыть глаза на его преступления", – сказал он.

Чиновник добавил, что в интересах Украины – категорически выйти на отношения с Кремлем на базе четко регламентирующего международного права "что можно, а что нельзя обсуждать". Он также подчеркнул, что с русскими нужно быть очень осторожными.

"Они могут сделать вид, что подпишут соглашение, но это означает, что они готовятся ударить вас в спину. Это концепция РФ. Они не могут с вами договориться, потому что они признают только, когда вы сильны, можете сопротивляться и дать сдачу. Все другое их не волнует и они придут пытаться дозабрать что-нибудь у вас", – отметил Подоляк.

Таким образом, по его словам, с Кремлем можно вести переговоры, но только через инструменты принуждения.

"Это не будет соглашение о мире. Это будет принуждение России к миру на базе международного права. Для этого нужно военную компоненту получить, экономическое, дипломатическое единство с точки зрения давления на Россию", — резюмировал советник главы ОП.

Напомним, СМИ сообщили, что новоизбранный президент США вскоре назначит представителя по миру в Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Политтехнолог Алексей Голобуцкий выразил мнение, что ожидаемая стратегия Трампа не поможет закончить войну.