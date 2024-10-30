Россия не сядет за стол переговоров: Жорин объяснил почему и назвал цель РФ

Украинцам, переживающим войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно

В среду, 30 октября, майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что, глядя на линию фронта, он не понимает, почему РФ должна садиться за стол переговоров с Украиной.

Своими мыслями Жорин поделился на своей странице в Телеграм. По его словам, россияне, несмотря на большие потери, продвигаются.

"Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия этого хочет. Хоть и с очень большими потерями, абсолютно не такими темпами, как планировалось — и все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас слушать вообще?", — написал он.

Майор ВСУ пишет, есть всего одна цель, с которой Российская Федерация пойдет на переговоры. Жорин добавил, что это капитуляция Украины.

"Очевидно, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ. Их бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, переживающим войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются" только там, где их останавливают. Единственная правда, о которой нам следует помнить", — добавил защитник.

Ранее "Телеграф" писал, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о возможном ведении переговоров между Украиной и РФ о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре является очередным "вбросом". Эти тезисы распространяются "анонимными источниками" и не соответствуют действительности.