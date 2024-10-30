Песков неожиданно прокомментировал "тайные переговоры" России и Украины

Он ответил уклончиво, но ясно

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания Financial Times, что Киев и Москва якобы могут вести предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Он назвал это "вбросами".

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют", — цитируют слова Пескова росСМИ.

Напомним, FT, со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников, сообщил, что между Украиной и Россией "идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах".

По словам украинского чиновника, говорившего на условиях анонимности, стороны уже якобы достигли договоренностей на уровне спецслужб о сокращении частоты атак на энергетическую инфраструктуру. При этом, подчеркнул собеседник издания, речь не идет о полном отказе от подобных ударов, а Украина видит в них возможность оказывать давление на Россию.

При этом российский чиновник сказал FT, что Путин не пойдет на подобную сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области. Издание напоминает, что переговоры по ограничению ударов якобы планировались в Катаре в августе, но украинская операция в Курской области их сорвала.

Как сообщал "Телеграф", исполняющий обязанности главы "Укренерго" Алексей Брехт дал прогноз, что грядущая зима для Украины станет одной из самых сложных за предыдущие годы. Сейчас рассматриваются три варианта — в худшем из них российские обстрелы продолжатся, а их целью будут объекты энергетики. В этом случае мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, то есть до 8 часов.