Прогноз войны до конца года: эксперт рассказал, что еще попытаются захватить россияне (карты)

Есть как пессимистический, так и оптимистический сценарии

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко дал прогноз по войне до конца 2024 года. Он назвал основные цели россиян.

В ближайшие месяцы враг продолжит наступление на Покровском и Кураховском направлениях, а целью ракетных обстрелов будет оставаться энергетика Украины, сказал Коваленко в комментарии для ТСН.ua. Также россияне, вероятно, продолжат обстрелы приграничья и других городов, по которым бьют и сейчас.

"Для них будет задача закрыть вопрос по городу Селидово. То есть до конца года они будут пытаться штурмовать южный фланг для наступления на Покровск, а также создать условия для наступления на Курахово. До конца этого года начать непосредственно наступление на Курахово и Покровск. Это их основные задачи", — отметил обозреватель.

Также нельзя исключать, что россияне попробуют выйти на левый берег реки Оскол Лимано-Купянской оси. Целью этого является создание угрозы для Купянска Харьковской области.

"То есть они могут продвигаться к левому берегу, чтобы потом создать с юга выход на Купянск. Конечно, будут продолжаться боевые действия в Торецке. Они будут пытаться закрыть до конца года вопрос с этим городом. Не исключаю того, что оккупанты активизируются и на юге. Будут пытаться завершить то, что не завершили летом, то, что им не удалось сделать — "срезать" Работинский выступ, открыть направление на Гуляйполе, а также продвинуться на границе Запорожской и Донецкой областей", — добавил Коваленко.

Однако то, что россияне могут ставить для себя такие цели, еще не означает, что они их достигнут. Наряду с пессимистическим, есть и оптимистический сценарий развития событий.

"Как вариант — Торецк и Покровск до конца года не захватят. Это оптимистический сценарий. Пессимистический — если произойдет наоборот. Я придерживаюсь оптимистического сценария — россиянам не удастся захватить Покровск и Мирноград до конца этого года", — резюмировал Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", волонтер и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый назвал город, на котором россияне сконцентрируют свои усилия после захвата Угледара. Они мечтают открыть "ворота" на Днепропетровскую область.