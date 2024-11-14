Який сценарій закінчення війни є реалістичним для України: ексрадник Трампа пояснив

У гіршому випадку ситуація може закінчитися знищенням держави, як це було з Польщею на початку Другої Світової

Україні важко бути життєздатною державою без Донбасу, тому якщо вона не поверне більшу частину своїх територій з окупації, Москва отримає саме те, чого хоче. Кремль вестиме підривну діяльність усередині країни, як робив це з 2014 року, щоб не допустити Україну до НАТО.

Про це в інтерв’ю DW розповів Герберт Макмастер, колишній радник Трампа з національної безпеки (2017-2018), генерал-лейтенант у відставці та військовий історик, співробітник Стенфордського університету, відповідаючи на запитання, яка модель реалістичніша для України: західнонімецька чи південнокорейська.

"Я думаю, що якщо Україна не матиме можливості повернути значну частину своєї території на Донбасі, то їй буде важко бути життєздатною державою як з економічного погляду, так і з погляду забезпечення безпеки від російської загрози, що триватиме", — пояснив він.

На думку Макмастера, Москва повернеться до різноманітних форм підривної діяльності, використання нетрадиційних сил під прикриттям звичайних, як вона це робила з 2014 року. Він нагадав, що в період із 2014 по 2022 рік Росія не відступила. Кремль не дотримувався жодних домовленостей, не робитиме цього й надалі.

"Тому, якщо залишити Україну у вигляді обрубаної держави, Росія отримає те, що хоче. Тому що насправді їй потрібні підневільні відносини з Києвом, і вона не погодиться на членство України в НАТО чи присутність там західних військ без постійних зусиль з підриву України, поглинання всієї її території та знищення як держави, подібно до того, як було знищено Польщу на початку Другої світової війни", – пояснив генерал у відставці.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може вести переговори про мир із Москвою, але лише використовуючи інструменти примусу. Для тиску на країну-агресора необхідна економічна та дипломатична єдність.