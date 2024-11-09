От матушки УПЦ до брата АТОшника: как украинцы становятся агентами россиян и что получают за измену

За сотрудничество с врагом можно оказаться за решеткой на всю жизнь

Даже на третьем году полномасштабной войны, кроме очевидного внешнего врага, остается определенное количество украинских граждан, которые ему помогают. Об этом свидетельствует статистика задержаний людей, которые сливают россиянами координаты как гражданских, так и военных объектов, а также мест дислокации и маршрутов передвижения наших воинов.

"Телеграф" поинтересовался, что стоит за историями наводчиков и корректировщиков огня и какие варианты наказания предусмотрены законодательством для приспешников врага.

Наводчики и корректировщики могут работать где угодно

Разоблачение и задержание украинцев, которые помогают врагу наносить удары по гражданским или военным объектам, с начала полномасштабного вторжения происходит регулярно. Действуют они как в одиночку, так и в группах, как вблизи линии фронта, так и в глубоком тылу. Например, в июле этого года Служба безопасности Украины вышла на след 49-летнего жителя Донбасса, который "сливал" врагу позиции наших артиллеристов, сдерживающих штурмы врага. А еще пытался раздобыть координаты расчетов противовоздушной обороны в районе Константиновки.

В Одессе с интервалом в два месяца задержали троицу молодых людей, корректировавших ракетные удары не только по курортному городу, в частности, нанесенный 15 марта ракетами "Искандер", но "работали" в столице, а также в Полтавской и Житомирской областях.

В первые дни ноября контрразведка СБУ "на горячем" поймала 23-летнего жителя Сум, который как раз выполнял очередную задачу своего российского куратора. Именно по его наведке были атакованы жилые дома в областном центре 22 октября. Тогда дроны-камикадзе убили маму с 14-летней дочерью, а также их родственницу.

Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Донецкая и Луганская – среди лидеров по количеству наводчиков, в Киевской и Хмельницкой они менее активны

В свои ряды вражеское управление разведки привлекает украинцев разными способами, нередко это происходит через различные тематические пророссийские Telegram-каналы или соцсети. Но бывают и исключения. Например, 23-летний мужчина из Покровска Донецкой области зависал на сайте знакомств, познакомился там с девушкой, которая оказалась сотрудницей российских спецслужб. После обмена любезностями она стала просить его выполнить определенные поручения, молодой человек согласился: задачи заключались в слежке за работой украинской противовоздушной обороны. Для этого покровчанин даже переехал в Сумы, снял там квартиру и устроил в ней наблюдательный пост, с которого вел онлайн-трансляции обстрелов города.

Некоторые приобщаются к помощи россиянам благодаря своим знакомым. К примеру, охранника детского садика из Запорожья на такой путь подтолкнула хористка из местной церкви, которая была подчинена УПЦ ("Московскому патриархату"). Сама женщина перебралась на оккупированную часть области и искала помощников в получении данных с территории, подконтрольной Украине. Одно из таких донесений от запорожца привело к удару по Степногорску еще в преддверии начала 2024 года, тогда погиб один человек, также были разрушены жилые дома.

В Запорожье врагу помогал бывший сотрудник КГБ СССР

- Преступления, связанные с корректировкой вражеского огня, СБУ разоблачает практически во всех регионах, уделяя особое внимание прифронтовым, – говорится в ответе на запрос "Телеграфа" управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ. – В процессе документирования этих преступлений следователи СБУ выделяют несколько самых типичных мотивов, по которым граждане помогают врагу. В частности, это идейные убеждения, обещание денежного вознаграждения, шантаж или угрозы физического насилия (например, если родственники человека проживают на временно оккупированной территории).

- Сознательные люди, которые подвергаются шантажу такого рода, обращаются в правоохранительные органы, — отмечает в ответ на аналогичный вопрос начальник управления Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генерального прокурора Иван Кисилевич. – Мы имели дело с обращением военного, к которому с угрозами по поводу находящихся в оккупированном Крыму родителей обратились работники ФСБ, требуя определенную информацию. Наши спецслужбы в рамках уголовного производства обеспечили предоставление недостоверной информации, идентифицировали представителей врага и обеспечили предотвращение рисков влияния на родственников военного – вывезли из оккупации.

Также мы исследовали мотивы лиц, становящихся наводчиками, и, к сожалению, в большинстве случаев это корысть и личное противоправное обогащение. Но необходимо учесть, что чаще всего мотивы связаны и существуют в совокупности (кроме корыстного есть еще идеологические и политические – Авт. ). Выделить категорию лиц, которые, так сказать, находятся в группе риска, довольно трудно, учитывая индивидуальные причины, которые подталкивают к совершению преступления, такие как материальное состояние, личные невзгоды, нереализованность, родственные или исторические связи со страной-террористом, идейные убеждения и т.д.

Какие варианты наказания предусмотрены и от чего зависят

Преступные действия украинцев, способствующие осуществлению ударов по позициям ВСУ на линии фронта, энергообъектам, предприятиям и жилым районам или воинским частям, силовики квалифицируют чаще всего по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ) и ст. 111 (государственная измена). А в пресс-службе Офиса Генпрокурора добавляют, что иногда действия несознательных украинцев подпадают под диверсионную деятельность (ст. 113 УКУ). Об идет речь, когда врагу предоставляют данные о расположении объектов инфраструктуры с последующей закладкой взрывчатки с целью повреждения объектов важного народнохозяйственного или оборонного значения (например, имущество железной дороги).

- С начала полномасштабного вторжения РФ следователи Службы безопасности Украины начали почти 600 уголовных производств по статье 114-2 УКУ, то есть за несанкционированное распространение информации о ВСУ. В том числе с начала 2024 года открыто более 70 уголовных производств по этой статье, – отмечают в СБУ. – Что касается производств по ст. 111 УКУ (государственная измена), которая охватывает гораздо более широкий перечень преступлений, включая корректировку вражеских ударов, то с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла более 3,1 тыс. соответствующих уголовных производств.

В СБУ сообщают, что по статье "госизмена" открыто больше уголовных производств

Какая именно будет статья, зависит от многих факторов, объясняют в Службе безопасности. В частности, принимаются во внимание обстоятельства совершения преступления, а также "цель злоумышленника, подтверждение факта его сотрудничества со спецслужбами РФ, к каким последствиям привели его действия". Кстати, если речь идет о подрывной деятельности против Украины и в пользу государства-агрессора – государственной измене (ст. 111 УКУ), то не имеет значения, был ли совершен удар врагом на основании полученных от информаторов данных или только планировался. Это подчеркивают в пресс-службе Офиса Генпрокурора. Но и наказание за этот вид преступления, совершенное в условиях военного положения, наказание более серьезное. Уголовным кодексом предусмотрено минимум 15 лет за решеткой, а максимум – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обратная ситуация с несанкционированным распространением информации, ведь ч. 3 ст. 114-2 УКУ содержит квалифицирующий признак "причинение тяжких последствий". В этом случае наводчики и корректировщики могут быть лишены свободы на срок от 8 до 12 лет. При этом за распространение данных только об оружии, вооружении или боеприпасах предусмотрено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, а о личном составе ВСУ или других военных формирований – от 5 до 8 лет.

Следует также добавить, что в случае с госизменой можно избежать наказания только если никаких задач врага не выполнять и оперативно сообщить об этом органам госвласти.

- Сообщения СБУ о попытке вербовки не единичны, – отмечают в ведомстве. – Каждый такой случай спецслужба прорабатывает, чтобы идентифицировать кадровых сотрудников спецслужб РФ, осуществляющих вербовку, а при необходимости – принимает собственные контрразведывательные меры, чтобы разоблачить всю агентурную сеть врага.

В среднем за решеткой те, кто корректирует огонь, проведут 15 лет

Всего за последние два года было направлено в суд 325 обвинительных актов в отношении наводчиков (речь идет о расследуемых СБУ делах) и уже вынесено 180 приговоров.

Как показал анализ судебных решений, варианты наказания для тех украинцев, которые тем или иным способом помогали врагу, также зависят от того, пошли ли они на сотрудничество со следствием. Например, житель Жмеринки, в апреле этого года заснявший на видео пролет военного вертолета в Хмельницкой области, поделился им в одной из групп в Facebook, добавив комментарий о том, где проводилась съемка. В ходе судебного разбирательства свою вину мужчина признал, заключил соответствующее соглашение с прокуратурой и был оштрафован на 119 тыс. гривен. Об этом говорится в приговоре Жмеринского горрайонного суда Винницкой области.

В другом случае благодаря соглашению о признании виновности условный срок получила матушка региональной громады УПЦ при одном из храмов пгт Каменское на Запорожье. Женщина, являющаяся уроженкой Мурманской области РФ, не просто поддержала нападение своей родной страны на наше государство, о чем свидетельствуют ее сообщения в социальных сетях. Она еще и информировала россиян о подразделениях ВСУ, которые стояли в марте 2022 года на территории местного гранитного карьера. Следовательно, судили верующую не только за корректировку огня, но и за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. В результате Вольнянский районный суд Запорожской области назначил матушке наказание в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества и с испытательным сроком три года.

Деньги – основной мотив корректировщиков, хотя часто рука об руку с ним идут идеологические убеждения

Иногда суды проходят заочно, когда обвиняемые находятся на временно оккупированной территории. Как это было в случае с семьей из контролируемого россиянами Бердянска – курортного города в Запорожской области. Как отмечается в судебном решении Октябрьского райсуда города Запорожья, когда россияне были "на пороге", один из братьев, участвовавший в АТО, успел выехать с семьей на Западную Украину и присоединился к силам терробороны как инструктор по боевой подготовке. А второй остался на территории, захваченной врагом, и начал на него работать. А именно "сдавал" земляков, которые негативно отзывались об оккупационных властях в соцсетях или могли представлять для нее угрозу. В материалах дела несколько списков с фамилиями, которые мужчина составлял и передавал куратору.

Кроме того, вражеский агент искал информацию о подготовке украинских военных с привлечением иностранных инструкторов. В последнем вопросе он надеялся на помощь брата-военного, которому обещал за слив информации финансовые "плюшки" и "эвакуацию" с территории, подконтрольной Украине, в Бердянск. Но тот оказался сознательным и обратился в СБУ. Результатом стало то, что россияне зря потратили четыре "Калибра" и одну управляемую оперативно тактическую ракету 9М723. Ведь выпустили они их по ложным координатам. В финале этой истории был приговор, согласно которому брат, пошедший на сотрудничество с врагом, признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, правда, отбывать его он будет, как только попадет в руки украинских правоохранителей.

Подавляющее число преступлений этой категории совершают люди среднего возраста (35-50), несколько меньше преступников среди лиц в возрасте 18-35 лет

Но львиная доля приговоров – это, конечно, реальные сроки для наводчиков и корректировщиков вражеского огня. К примеру, 15 лет с конфискацией имущества получил 73-летний львовянин, бывший работник КГБ СССР. Он еще в марте 2022 года "слил" россиянам данные о местах, где во Львове размещались беженцы, хранилось вооружение, а также детальную карту Яворивского военного полигона. Как известно, впоследствии россияне нанесли удар по нескольким этим объектам, выпустив почти три десятка ракеты, что привело к гибели более 60 человек, ранению — 160 гражданских и военных, а также разрушениям. На такой же срок – 15 лет каждому – осуждены и супруги с Донбасса. По данным пресс-службы Офиса Генпрокуратуры, мужчина и женщина "работали" осенью 2022 года в Часовом Яру и сообщали россиянам о том, где расположены склады боеприпасов, а также отслеживали движение техники ВСУ. Также 15 лет с конфискацией получил по решению Соломенского районного суда города Киева житель столицы, который устроил в своей квартире пункт наблюдения за государственным предприятием "Антонов" и сигнализировал об активности на его территории врагу.

Кроме того , в четырех случаях наводчики и корректировщики приговорены к пожизненному заключению. Например, всю свою жизнь за решеткой проведет 22-летняя жительница Кировоградщины. Она собирала и передавала врагу данные о критической и военной инфраструктуре на своей малой родине, а также в соседней Полтавской области. Так же пожизненное заключение, по данным пресс-службы Офиса Генпрокурора, станет наказанием для 51-летней черкасчанки. Женщина фиксировала размещение блокпостов и других военных объектов, а также на своей странице в соцсетях оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как сообщал "Телеграф", правоохранители системно работают с еще одним видом преступления, которое "приобрело популярность" во времена полномасштабной войны, а именно уничтожение военного транспорта в тыловых городах. В частности, в Киеве в сентябре было совершено рекордное количество поджогов.