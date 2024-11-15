Воровство на миллионы, но не сажают никого: кто и как зарабатывает на уничтожении лесов в Украине

Что не так в резонансном "законе про дрова" и почему государство не может справиться со злоумышленниками, которые делают бизнес на массовых вырубках леса, рассказали эксперты

Президент Владимир Зеленский пока не подпишет закон , который усиливает уголовную ответственность за участие в незаконных сделках с древесиной. Кроме определенного несовершенства самого текста закона, сработала также и активная кампания в прессе и соцсетях. Тем временем украинский лес безнаказанно уничтожают в промышленных масштабах, нанося непоправимый ущерб экологии.

В первой части материала "Телеграф" узнавал у экспертов в сфере защиты украинских лесов — ученого и основателя общественной организации "Лісові ініціативи і суспільство" (ОО "ЛІіС", Львовская область) Дмитрия Карабчука и эколога, руководителя лесного направления украинского представительства "Всемирного фонда природы" (WWF-Украина, г. Киев) Михаила Богомаза, — как отличаются официальные и реальные объемы уничтожения украинского леса и каковы причины, по которым государство не может справиться со злоумышленниками.

Воруют и хотят воровать и дальше

В Украине воруют лес — и понемногу, для собственных нужд, не видя в этом никакого криминала, и "камазами" ночью, используя "шпионские" схемы, достойные голливудских боевиков. Наконец, воруют эшелонами, пуская "под топор" гектары здорового качественного леса и оформляя это как "санитарные" рубки.

Сообщения о незаконных рубках леса на миллионы гривен появляются чуть ли не еженедельно. Так, в Закарпатской области полиция недавно задержала двоих 32-летних жителей Раховщины. Злоумышленники незаконно вырубили сотни деревьев породы бук, пихта и ель на территории урочища Стебный Лазещинского лесничества Ясинянского лесхоза, которые в дальнейшем переправлялись через специально обустроенные переправы на местные пилорамы и реализовывались по всей территории Украины. Только задокументированный ущерб составляет 8 млн грн, всего же речь может идти о 40 млн грн.

В свою очередь на Прикарпатье ГБР недавно завершило расследование об организованной группе, которая годами незаконно рубила лес на территории государственного предприятия "Кутское лесное хозяйство". "Группа, которую создал и возглавил руководитель предприятия, действовала с 2018 года, в ее состав входили разные работники лесного хозяйства. Противоправная деятельность на протяжении нескольких лет нанесла ущерб экологии почти на 250 млн грн", — говорится в сообщении ГБР. В настоящее время обвинительный акт по этому преступлению уже направлен в суд.

А сообщения о более мелких кражах, ущерб от которых оцениваются в десятки или сотни тысяч гривен, появляются и того чаще, чуть ли не каждый день. К примеру, не так давно Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам организованной группы в незаконной порубке древесины примерно на 200 тыс. грн.

Печальнее всего в этих историях, что до сих пор многие из них связаны с деятельностью должностных лиц бывших лесхозов, реже — нынешних филиалов ГП "Леса Украины" или даже управлений Гослесагентства, которые, по идее, в первую очередь должны стоять на страже зеленых насаждений. Так, в вышеупомянутом примере со Львовщиной один из подозреваемых состоял в должности лесничего, а его подельниками были два мастера леса.

Кстати, последняя смена статуса лесхозов (сейчас все они стали филиалами не так давно образованного ГП "Леса Украины") и смена их руководства, похоже, не всегда является гарантией, что злоупотребления точно прекратятся. Ведь новых профессиональных руководителей просто неоткуда взять. Поэтому на должности глав филиалов нередко переводят людей, которые до этого руководили другими лесными хозяйствами, закрывая глаза на их бэкграунд.

Например, уже упомянутое "Кутское лесничество" возглавляет сын печально известного на Закарпатье Юрия Соймы, также Юрий, до этого руководивший Кутским лесничеством.

Сойма-старший, экс-руководитель Великобычковского лесоохотничьего хозяйства, известен как закарпатский "лесной князь", фигурирующий в ряде коррупционных скандалов, связанных прежде всего с нелегальной вырубкой леса. Как писало Delo.ua, ГБР очень интересуется деятельностью Соймы, подозреваемого в совершении преступлений сразу по нескольким статьям. "Это и хищение средств в больших размерах группой лиц, и служебный подлог документов, и злоупотребление служебным положением", — отмечает издание.

Также деятельность Соймы, похоже, могла стать одной из основных причин грандиозного международного скандала, связанного с компанией IKEA, которая перестала закупать в Украине древесину. Дело в том, что Earthsight, британская неправительственная организация, провела расследование , которое показало, что большинство незаконно добытой украинской древесины для IKEA поставлялось именно из лесов, которыми заведовал Сойма-старший.

Что касается Соймы-младшего, то его официально уже обвиняют в нарушении трудового законодательства. А журналисты вспоминают ему историю, когда из-за непрофессиональных действий руководства "Кутского лесхоза" без дров остались участники боевых действий. Пишут и о хищении в этом хозяйстве леса, но официального подтверждения этой информации в реестре судебных решений найти не удалось.

Несмотря на постоянные упоминания о незаконных рубках в прессе, официальная статистика отражает разве что сотую часть реального положения дел. Например, согласно официальным данным, указанным в публичном отчете Государственного агентства лесных ресурсов за 2023 год, в лесах Агентства задокументированы случаи незаконных вырубок всего около 28,5 тыс. кубометров деревьев.

Исследование ОО "ЛІіС", которое также опирается на официальные данные, но включает в целом все леса в Украине, указывает несколько большую цифру — 30,3 тыс. кубометров.

Задокументированное количество незаконных вырубок леса в 2023 году, данные ОО "ЛІіС"

На самом же деле, по данным экспертов, нелегальная заготовка составляет значительную часть от общих ее объемов, а это миллионы кубометров древесины. В пересчете на живые деньги это, соответственно, может составлять миллиарды гривен ущерба, нанесенного бюджету государства. Не говоря уже о катастрофических последствиях для экологии.

Глава ОО "ЛІіС" Дмитрий Карабчук в комментарии "Телеграфу" оценил незаконные рубки в предвоенные годы только в Карпатских лесах на уровне до 5 млн кубометров. Об аналогичных же объемах – миллионах кубометров незаконно срубленных деревьев в довоенные годы — говорит и эксперт WWF Михаил Богомаз. Эти выводы подтверждаются в том числе и исследованиями, которые проводят экологи.

В 2023 году WWF-Украина провела масштабное исследование рынка лесной и древесной биомассы в Украине за 2007—2021 годы. Интересно оно тем, что в его пределах изучались годовые объемы такой биомассы (в частности, дров), заготовленной официально, и объемы энергии, произведенной на основе этой биомассы за тот же период. Исследование показало, что годовые объемы древесной биомассы, реально использованной на энергетические нужды, в разы (на миллионы кубометров) превышают количество официально заготовленной биомассы. Условно говоря, миллионы кубометров дров ежегодно заготавливались нелегально.

Объемы незаконной заготовки биомассы, данные WWF-Украина

Согласно выводам экспертов, ситуация с общими объемами нелегальной заготовки несколько улучшилась. Это демонстрирует и вышеупомянутое исследование WWF-Украина, показывающее ежегодное снижение нелегальной заготовки. Пик нелегальной заготовки биомассы пришелся на 2016-2020 годы, но к 2021 году уже существенно снизился – почти на 15%.

По данным Дмитрия Карабчука, уменьшение нелегальных рубок произошло и в 2022—2023 годах прежде всего по объективным причинам – в связи с общим уменьшением спроса на древесину, вызванным войной.

"Сейчас, когда началась война, конечно, упали объемы как законной заготовки примерно до 15 млн кубометров (по данным Госстата, в 2023 году объемы реализации лесной продукции составляли 14,25 млн кубометров. — Ред.), так и незаконной заготовки. Незаконная древесина идет в бизнес. Учитывая, что уменьшились потребности бизнеса, количество предприятий, которые занимаются переработкой или используют древесину, соответственно, упали объемы незаконно заготовленных деревьев. Кроме того, определенные результаты дали меры, направленные на борьбу с незаконными рубками, которые предпринимаются в последнее время", — считает Карабчук.

Согласен с ним и Михаил Богомаз.

"Наибольшие рубки, о которых, в частности, идет речь и в недавнем исследовании NGL, это рубки за 2014—2019 годы. С 2020 года начались существенные ограничения по рубкам в высокогорных лесах. Также заработал и закон об ОВОС (относительно процедуры оценки влияния на окружающую среду. — Ред.), который запрещает и до сих пор запрещал проводить сплошные санитарные рубки на площади более 1 гектара, в то время, как раньше, в 2014—2017 годах, с этим была просто ужасная ситуация — рубки общей площадью по 40, по 50 гектаров в Карпатском регионе", — говорит эксперт.

Впрочем, оба соглашаются, что, несмотря на некоторое улучшение ситуации, она продолжает быть достаточно сложной для украинского леса. В настоящее время, считают оба эксперта, объемы незаконных рубок все еще можно оценить на уровне 20—40% от общей заготовки, что может составлять около 3—4 млн и более кубометров в год.

Безнаказанность, как одна из главных причин уничтожения леса

Одним из предохранителей от незаконных вырубок могли бы стать изменения в Уголовный кодекс об усилении ответственности в сфере незаконной лесозаготовки, прописанные в соответствующем законе № 9665, принятом Верховной Радой и до сих пор не подписанном президентом. Этот закон с чьей-то тяжелой руки уже окрестили "законом о дровах", хотя, собственно, о дровах ни слова в нем и нет.

"Этот закон действительно очень важен для защиты леса. Но, похоже, что кто-то запустил мощную медийную кампанию для его дискредитации, целью которой было показать, что в Украине за хранение дров чуть ли не будут расстреливать. Что будут приходить и наказывать бабушек, которые у себя во дворе хранят, условно, пару кубометров дров. Это, конечно же, полная чушь, направленная на то, чтобы президент этот закон не подписал. Но эта пиар-акция, к сожалению, сработала, и сейчас я очень сомневаюсь, что президент этот закон подпишет. Выходит, что выгодоприобретатели от незаконных рубок леса выиграли, а сам лес и общество – проиграли", — говорит Дмитрий Карабчук.

На самом деле, упомянутый закон направлен на усиление ответственности за воровство древесины прежде всего теми, кто делает это массово. Логика его появления следующая: в настоящее время в статье 246 действующего УКУ уже предусмотрена уголовная ответственность "за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников". То есть те, кто кричат "раньше такого не было!" – не правы.

Но дело в том, что сам факт незаконного происхождения древесины иногда невозможно задокументировать и потом доказать в суде. Новый закон позволяет упростить процесс доказывания, добавив еще одну статью, которая предусматривает наказание "за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, законность происхождения которых не подтверждается".

В целом принятие этого закона значительно облегчило бы возможность правоохранителям вычислять нарушителей на всех последующих этапах после рубки – то есть на этапе транспортировки, складирования и реализации, считает Михаил Богомаз. Впрочем, эксперт WWF-Украина согласен и с тем, что в нынешнем виде закон имеет отдельные недостатки, в частности, в части четкого определения подтверждения законности происхождения древесины.

"В законе должны быть выписаны определенные рамочные положения и должно быть указано, что порядок подтверждения происхождения древесины определяется, например, соответствующим подзаконным актом Минэкологии или иного органа. Тогда бы это сняло большинство вопросов к нему. Плюс, нужно, чтобы этот закон был правильно прокоммуницирован на уровне государства. А мы видим, что ни инициаторы, ни уполномоченные государственные органы не приложили достаточных усилий, чтобы объяснить содержание этого закона обществу, что он направлен на защиту окружающей среды и наказание тех, кто ворует лес тысячами кубометров. Отсюда и легенды о "наказании обычных людей", — говорит Михаил Богомаз.

Незаконная массовая вырубка леса, фотофакт от WWF-Украина

Между тем, по словам Дмитрия Карабчука, украинские государственные правоохранительные и экологические системы, к сожалению, не имеют ни сознательной методологии расследования и доказывания преступлений против леса, ни надлежащих средств и ресурсов для этого, ни правовой основы, чтобы наказать виновных.

Следовательно, если правоохранители и ловят условного "черного лесоруба", то обвинения выдвигаются только ему одному, по незначительным статьям, а не заказчикам и организаторам. Хотя вся цепочка преступления обычно включает и чиновников, крышующих такие схемы, и собственно лесорубов, и тех, кто вывозит незаконно срубленную древесину, и тех, на чье перерабатывающее предприятие она в конце концов попадает. Кроме того, отмечает эксперт, нередко бывает, что и сами правоохранители или напрямую задействованы в подобных схемах, или просто закрывают глаза на незаконные рубки.

"Сейчас ответственность имеют только эти "черные лесорубы". Их и так очень трудно поймать с поличным. А еще труднее потому, что бизнесмен, которому этот "черный лесоруб" везет сырье, уже имеет деньги, чтобы прикрыть всю эту схему. И эти деньги покрывают и участие чиновников, лесников, и в том числе полицейского, закрывающего глаза на то, что эти "черные лесорубы" рубят", — рассказывает эксперт.

В этом контексте Дмитрий Карабчук вспомнил историю, случившуюся год назад с представителями ОО "ЛІіС" близ с. Росохи Старосамборской городской территориальной громады Львовской области. В августе 2023 года эксперты ОО "ЛІіС" обнаружили незаконную вырубку деревьев на территории Старосамборского лесхоза "Галсільліс". Защитникам леса также удалось проследить путь незаконно срубленных деревьев на одну из лесопилок в с. Росохи, о чем было сообщено правоохранителям.

Обнаружены следы незаконной рубки. Фото ОО "ЛІіС"

Но вместо оперативного открытия производства и проведения следственных действий результатом их заявления в полицию стало то, что… на месте происшествия было мгновенно уничтожено большинство доказательств незаконной рубки деревьев – пеньки срезанных деревьев были замаскированы или сожжены, древесину на лесопильном пункте распылили и остатки вывезли.

Признаки маскировки места незаконной вырубки. Фото ОО "ЛІіС"

После второго обращения в полицию уголовное производство все-таки открыли, но какие-то сознательные действия по нему начались только более чем через год — в октябре 2024 года, когда и оставшиеся немногочисленные доказательства исчезли естественным путем. Хотя за это время эксперты ОО нашли еще десяток других подобных нарушений и регулярно сообщали о них правоохранителям, те не спешили не только наказать виновных, а даже расследовать факты. В результате лес потерял десятки, если не сотни деревьев.

Выявленные следы транспортировки леса после незаконных рубок на лесопилку. Фото ГО "ЛІіС"

Кстати, самим экологам, рассказывает Дмитрий, после обращения в полицию порезали шины. И они не очень верят, что полиция будет искать злоумышленников, как и по делу об уничтоженных деревьях.

В целом, говорит Карабчук, за последнее время он не знает ни одного случая, когда нарушители получили бы реальные сроки заключения, когда правоохранители смогли разоблачить и доказать в суде всю цепочку противоправных деяний против леса: от "а" — вырубки деревьев, до "я" — реализации этих деревьев посредством готовой продукции — досок или даже дров. Фигуранты отдельных эпизодов таких "лесных преступлений" получают от суда "условные" статьи, а то и только штрафы из-за механизма заключения соглашения между прокуратурой и обвиняемым.

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