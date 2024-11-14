Сколько в Украине стоит отапливать дом дровами

Расчет зависит от многих факторов

После принятия Верховной Радой закона о штрафах за хранение дров многие украинцы, проживающие в частных домах, задумались, чем лучше отапливать свое жилье. Этот вопрос остается актуальным даже после того, как президент решил не подписывать этот документ.

"Телеграф" решил выяснить, сколько будет стоить использование дров в качестве горючего. Это можно определить, зная количество энергии, выделяемой при их сгорании и их стоимость.

Для примера возьмем среднюю цену дубовых дров, доступных через сервис "ДроваЕ" — 2300 грн за кубометр. Предположим, что это колотые дубовые дрова с влажностью около 20%. 1 кубометр таких дров весит примерно 690 кг. Для расчетов используем КПД твердотопливного котла 70% и теплотворную способность дубовых дров 4,2 кВт-ч (15,1 МДж) на килограмм.

Таким образом, при сжигании 1 кг дубовых дров мы получаем 4,2 кВт-ч*0,7(КПД) = 2,94 кВт-ч энергии, или 10,58 МДж. Рассчитаем стоимость 1 кВт-ч энергии из дубовых дров: 3,6 МДж*3,3 грн/кг/10,58 МДж, а именно 1,12 грн.

Сколько обойдется отопление дома

Для отопления 10 м2 нормально утепленного дома тратится примерно 1 кВт тепла. Соответственно, если площадь вашего дома составляет 100 м2, будет расходоваться 10 кВт тепла. Если котел будет работать 10 часов в сутки, то на отопление дровами будет тратиться ориентировочно 112 гривен.

Однако эти расчеты очень приблизительны, поскольку здесь имеют большое значение очень много факторов. В частности, утепление дома, высота потолков и т.п. Поэтому реальные цифры могут значительно отличаться.

Стоит отметить, что точный расчет также затрудняет широкий ассортимент доступных в Украине пород и разнообразную стоимость. Кроме того, уровень влажности дров, который может изменяться у разных поставщиков, оказывает значительное влияние на теплотворность, а значит, и на соотношение расходов и полученной энергии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил, что нет и не будет никаких ограничений на заготовку дров для украинцев. Резонансный депутатский законопроект о штрафах за хранение дров не будет подписан президентом.