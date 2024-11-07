Под Николаевом мужчину оштрафовали за дрова

Житель области перевозил в багажнике автомобиля дерево без документов

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за хранение больших объемов древесины неустановленного происхождения. Документ еще не подписан президентом и не вступил в силу, но в Украине штрафуют людей за перевозку дров без надлежащих документов.

Об одном из таких случаев сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Этот случай произошел возле села Украинка Николаевской области.

Инспектора остановили местного жителя — при осмотре его автомобиля "Таврия" выяснилось, что он перевозил в багажнике дрова без документов, которые подтверждают законность приобретения.

На фото, правда, видно, что в багажнике авто — всего-лишь одна колода. Ни о каких больших объемах, как об этом сказано в законопроекте №9665, в данной ситуации речи не идет.

Источник: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Данного гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Его наказали по ч.1 ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Уголовная и административная ответственность за незаконную вырубку деревьев (леса)).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от семи до двенадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Данного нарушителя оштрафовали на 510 гривен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, один из инициаторов данного законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") рассказал, будут ли ходить по домам и проверять количество дров.