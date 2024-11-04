"Теоретически правильный, но…": нардеп раскритиковал закон о дровах

Украина в настоящее время переживает сложные социально-экономические условия

Народный депутат Алексей Кучеренко подверг критике принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за хранение больших объемов древесины неустановленного происхождения.

В комментарии изданию "Телеграф" нардеп отметил, что законопроект точно не ко времени. При этом он подчеркнул, что в целом поддерживает документ, но не во время военного положения.

"Я не против… Он действительно европейский. Он направлен на то, чтобы остановить незаконный оборот древесины. Но сейчас, когда условно может у людей не быть денег, света, электроэнергии, переселенцев миллионы, которым деньги не выплачивает государство… то мы их за дрова будем наказывать?" — сказал нардеп и добавил, что эти "репрессивные нормы" могли бы подождать имплементации после окончания военного положения.

Кроме того, по мнению Кучеренко, сейчас, когда Украина переживает сложные социально-экономические условия, введение такого закона может привести только к обострению социальной напряженности в обществе.

Он также отметил, что вместо того, чтобы преследовать рядовых граждан, нужно привлекать к ответственности должностных лиц, которые "крышуют" различные схемы в лесной отрасли и незаконную вырубку лесов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у одной категории пенсионеров хотят забрать более 2 тыс. грн надбавки. Изменения запланированы в законопроекте о бюджете на 2025 год.