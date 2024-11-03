Украинцам грозят тюремные сроки за дрова: в сети возмущены

В сети поднимется большой скандал

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предусматривает ужесточение уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения. Документ предусматривает крупные штрафы и даже тюремное заключение.

Хотя сам законопроект №9665 был направлен на подпись президенту еще 15 октября, однако пользователи сети обратили внимание на него лишь сейчас. В частности они обеспокоены тем, как обычные люди с низкими доходами будут выживать в селах зимой.

Как рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии изданию "Суспільне", наказание действительно могут получить простые украинцы, которые хранят дрова для отопления.

"Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму более 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", — сказал он.

Согласно тексту законопроекта, наказание за хранение древесины неизвестного происхождения может начаться с 5 кубических метров. Для примерного понимания, такого объема должно хватить на отопление среднестатистического дома площадью в 50-70 квадратных метров на протяжении трех месяцев в условиях холодной зимы, если топить раз на день. Однако данные по расходу могут колебаться в зависимости от множества других факторов.

Выдержка из сравнительной таблицы законопроекта

Тем временем в сети из-за этого поднялся настоящий скандал. Например, спикер "InformNapalm" и военнослужащий Михаил Макарук отметил, что это сильно ударит по военнослужащих.

Нардеп Алексей Кучеренко ("Батькивщина") отметил, что этот документ был принят силами "Слуг народа" и членов бывшей ОПЗЖ.

Также свое возмущение высказала нардеп "Евросолидарности" София Федина, отметив, что видеть такие законопроекты на фоне огромных проблем в энергетическом секторе, как минимум странно.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12039 о соглашениях со следствием по коррупционным делам. Благодаря этому обвиняемые в коррупции смогут получать значительно меньшие сроки, чем предусматривало действующее законодательство.