Тюремные сроки за дрова: в Раде объяснили, кому может угрожать ответственность

Документ еще не вступил в силу

Принятый Верховной Радой закон, предусматривающий ужесточение уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения, направлен на борьбу с "черными лесорубами". Он не ориентирован против рядовых граждан.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала соавтор соответствующего законопроекта народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык. По ее словам, этот законопроект был зарегистрирован еще в сентябре 2023 года.

"Это примерно совпадает с окончанием работы временной следственной комиссии, которая инспектировала использование зеленых насаждений. Его автором является Максим Павлюк из правоохранительного комитета. Я выступаю просто соавтором. Поэтому большинство инициатив было наработано именно им", — сообщила Яцык.

Она подчеркнула, что принятым документом предусмотрена ответственность за хранение без документов дров в объеме около 20 кубометров. По словам нардепа, это примерно 4 грузовых автомобиля марки "ЗИЛ".

Яцык подчеркнула, что этот закон направлен против "черных лесорубов", занимающихся незаконной порубкой леса и продажей дров без документов. Она пояснила, что лесохозяйственные предприятия, проводящие санитарную порубку леса, маркируют дрова специальными бирками, из которых можно узнать о происхождении и классификации древесины.

"Что касается наказания рядовых граждан за вырубку деревьев на собственных участках… За вырубку деревьев в лесополосах, парковых зонах, лесах и прочем рядовые граждане несут ответственность еще по законодательству, действовавшему на момент существования СССР, по Уголовному кодексу 1960 года. В 2012 году этот кодекс был изменен, но статья осталась — была 186, а сейчас 246. Но это не касается вырубки деревьев на собственных земельных участках. Эта ответственность была, она была усилена этим законом", — сказала нардеп.

Яцык объяснила, что предыдущий закон был несовершенным, поскольку с 2020 года было внесено много изменений, касающихся лесного хозяйства. По ее словам, принятый ВР закон был призван подтянуть определения в уголовном законодательстве под эти изменения.

Нардеп рассказала, что домашняя порубка деревьев не будет подпадать под квалификацию, за которую предусмотрена ответственность. Она пояснила, что в случае обнаружения хранения древесины в объеме более 20 кубометров, подпадающей под квалификацию "дрова" (древесина длиной от 2 до 4 метров с диаметром от 5 сантиметров для промышленных нужд, 1-2 метра с диаметром от 2 сантиметров для бытовых), и она была получена преступным путем, то полиция сможет вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

"Это точно не ориентировано на какую-то бабушку, дедушку или рядового гражданина. Это ориентировано именно на "черных лесорубов", — подчеркнула Яцык.

Она также пояснила, что украинцам не нужно будет дополнительно легализовать уже имеющиеся дрова. Яцик напомнила, что закон не имеет обратного действия во времени.

Нардеп отметила, что этот закон вступит в силу после подписания президентом. По ее словам, глава государства может не подписывать его годами.

Яцик подчеркнула, что украинцев возмутило принятие этого закона. В то же время она отметила, что именно через принятие таких документов происходит государственное регулирование.

"Но это отношения общества и государства. Они должны быть регламентированы. Заигрывание с электоратом раздачей тысяч — тоже такая себе позорная история", — подчеркнула нардеп.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект, предусматривающий ужесточение уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения. Документ предусматривает большие штрафы и даже тюремное заключение.

Из-за этого теперь могут подскочить цены на дрова. А это значит, что граждане могут заинтересовать альтернативные источники твердого топлива.