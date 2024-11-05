Грозит повышением цен? Нардеп озвучил последствия нового закона о дровах

Нардеп объяснил, чем может быть чреват закон

Законопроект №9665 о тюремных сроках за хранение дров приведет к увеличению цен на дрова из-за дополнительного контроля.

Об этом в эфире "Новини.Live" рассказал народный депутат Украины от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко. По его словам, этим воспользуются злоумышленники всех мастей, в том числе те, кто работает в правоохранительных органах. Речь идет о полиции, СБУ, прокуратуре и так далее.

Эти люди могут получить еще один источник для "крышевания" и "отмывания" денег, считает нардеп.

"Мой прогноз: дрова от этого будут только расти в цене, поскольку все эти расходы будут заложены в конечной цене для потребителя. Не нужно этого делать. Они прикрываются европейскими директивами, но в реальности это будет иметь только обратный эффект. Сейчас президент Зеленский находится в трудном положении, ведь перед ним стоит выбор — подписывать данный проект закона или возвращать на доработку в Верховную Раду Украины", — заявил Кучеренко.

Напомним, 10 октября депутаты приняли закон, который предусматривает ответственность за хранение дров неустановленного происхождения. Это может быть штраф от 34 тыс. грн, либо тюремный срок от 5 до 7 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из инициаторов данного законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") рассказал, будут ли ходить по домам и проверять количество дров.