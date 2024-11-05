Время на вето уже прошло: у Зеленского ответили, подпишет ли он закон о дровах

Документ вызвал значительный резонанс среди украинцев

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон, предусматривающий ужесточение уголовного наказания для лиц, сохраняющих большие объемы древесины неустановленного происхождения. По техническим причинам время на его вето прошло.

Об этом сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, пишет BBC Украина. В то же время он не уточнил причины такого решения.

Что этому предшествовало

Верховная Рада 10 октября приняла закон, предусматривающий ответственность за хранение дров неустановленного происхождения. В частности, речь идет о штрафе от 34 тыс. грн и от 5 до 7 лет лишения свободы. Это вызвало широкий резонанс и протест в обществе.

Один из авторов скандального законопроекта Максим Павлюк назвал объемы, за которые наказание не будет угрожать. По его словам, без последствий можно будет хранить до 30 м3 сосновых дров или до 15 м3 дубовых.

Кроме того, эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале "Слуга народа". Он подчеркнул, что законопроект направлен на борьбу с "черными лесорубами" и незаконными пилорамами, а не на население, которое использует для отопления дрова.

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и не просто произвольная трактовка проголосованных норм, а откровенная ложь", — заявил депутат.

Как сообщал "Телеграф", один из инициаторов законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") рассказал, будут ли ходить по домам и проверять количество дров.