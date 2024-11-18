Три схемы того, как на украинском лесе "рубят" огромные деньги. Действительно ли государство бессильно?

Как незаконные вырубки становятся законными, рассказали эксперты

В продолжении материала "Воровство на миллионы, но не сажают никого: кто и как зарабатывает на уничтожении лесов в Украине" опрошенные "Телеграфом" эксперты-экологи Дмитрий Карабчук (ОО "ЛІіС") и Михаил Богомаз (WWF-Украина) рассказывают, как проводятся незаконные операции с древесиной и что им может противопоставить государство, экологические организации и общественность.

Схемы и объемы вырубки лесов

В настоящее время в сфере промышленных незаконных заготовок древесины существует три основные схемы, рассказал "Телеграфу" Дмитрий Карабчук.

Первая, это, условно, схема "черных лесорубов" — когда бригады заготовителей без законных разрешений приезжают в лес, оперативно спиливают деревья и так же оперативно отвозят их на свою лесопилку (иногда тоже незаконную), где распиливают на доски или дрова. Или доставляют их другому заказчику, например, мебельному предприятию, с которым ранее договорились. Эксперт считает, что на "черных лесорубов" приходится около 30% всех незаконных вырубок в Украине.

Несмотря на определенную, на первый взгляд, примитивность такой схемы — сами акции по незаконной вырубке обычно бывают организованы на самом высоком технологическом уровне.

"Преступники сейчас уже не разговаривают по телефону, а общаются через защищенные мессенджеры. Кроме того, если говорить о высококачественных "черных лесорубах", то они разделены на несколько звеньев. Первое звено идет в лес и выбирает деревья, которые им подходят, например, хороший дуб. Они смотрят, чтобы был подъезд к этому дубу, чтобы он был хорошего качества, и обозначают его. люминесцентной краской, которая светится ночью. Следующая бригада приезжает, условно, в полночь. Она имеет GPS координаты этого дерева, находит его, сверяет с помощью окуляров ночного видения метку, спиливает его и режет на куски. Третья бригада – приезжает под утро на грузовике. Грузит эти бревна и везет заказчику или на собственное перерабатывающее предприятие, лесопилку. И на каждом из этих этапов — правоохранителям или вообще ничего предъявить, или что-то несущественное. За краску – не наказывают вообще. А когда даже поймают на том, что ты пилишь дерево, — это штраф, максимум несколько тысяч гривен, административная ответственность. И таких "административных ответственностей" может быть и 20 и 100 в год", — объясняет ситуацию эксперт.

По его словам, экологи ранее предлагали внести поправку в УКУ, чтобы при наличии трех фактов участия в незаконных рубках наступала уголовная ответственность, но такую правку не внесли.

"Ну а третье звено вообще не несет никакого наказания. Потому что, если его поймали на месте погрузки, он говорит, а я это не рубил, я только нашел, тут лежали деревья, я собирался их вам на лесничество привезти. И все, избежал наказания", — говорит Дмитрий Карабчук.

Что касается масштабов ущерба, нанесенного государству такой схемой, то о нем можно только догадываться. Карабчук несколько неохотно комментирует этот вопрос, поскольку речь идет о гипотетических цифрах – реальным взяться неоткуда, потому что официальная статистика, напомним, их не видит.

Если считать очень и очень примерно, то, по словам эксперта, выходит следующая картина: пусть в день одна бригада "черных лесорубов" вывозит на собственную лесопилку или другим клиентам машину незаконной древесины (обычно бывает и больше). Это плюс-минус – 10 кубов. Только во Львовской области, по приблизительным данным, около 100 таких лесопилок. Возьмем 20 дней такой "работы" в месяц (не считая выходных), это получится около 20 тысяч кубов ежемесячно. В год – 240 тысяч кубов. Только в одной области.

Если перевести эти объемы в деньги по цене дров (пусть даже 1500 грн за кубометр), в общей сложности выйдет около 360 млн грн в год. Когда речь идет о высококачественном сырье для мебели, стоимость может быть в десятки раз больше. И это, учтите, только одна область и только одна из схем.

Как уже упоминалось, нередко к таким схемам бывают причастны правоохранители. Например, месяц назад ГБР вместе с Нацполицией завершили досудебное расследование по организованной группе "черных лесорубов", в состав которой входил руководитель отдела одного из правоохранительных органов Шепетовского района Хмельницкой области. Организатором же группировки выступал его брат. В общей сложности подозрение было выдвинуто восьми лицам – кроме упомянутого правоохранителя с его братом, двум работникам лесозаготовительного предприятия, двум непосредственным исполнителям и двум коммерсантам, которые вывозили лес.

"Злоумышленники с ноября 2023 года срубили около 200 деревьев на территории коммунальных лесхозов, среди которых были и исторические дубы", — говорится в сообщении ГБР.

Вторая самая распространенная схема – заработок на "лишнем" лесе. Отвечают за ее реализацию прежде всего чиновники лесных хозяйств на местах. Организуется она достаточно просто: деревья, предназначенные для официальной заготовки, рубят при наличии лесорубного билета и всех других разрешительных документов. Но учитывая специфику самого процесса заготовки леса, когда очень трудно проконтролировать объемы рубок, к количеству кубометров, указанных в разрешении, сверх нормы неофициально добавляются еще 10, 20, а то и все 50% "лишней" древесины.

Соответственно, "официальный" лес дальше идет на реализацию по официальным же каналам – продается через биржи, поставляется по ранее заключенным контрактам. А "избыток", продается "налево", обеспечивая навар участникам и организаторам. По мнению Карабчука, на эту схему также приходится около 30% незаконной заготовки леса.

"На такой схеме нередко могут наживаться крупные предприятия. Когда часть их древесины покупается законно, на аукционе, а какой-то процент — 20-30 процентов — догружается неучтенной продукции, которая затем смешивается с законно закупленной", — объясняет Карабчук.

Еще 40% остается для третьей наиболее распространенной схемы – это так называемые "незаконные-законные" вырубки. Речь идет прежде всего о "санитарных" вырубках, формально направленных на защиту леса. Когда, например, дерево болеет, и для защиты соседних деревьев его необходимо уничтожить.

Но украинские лесные чиновники давно научились зарабатывать на таком, казалось бы, "больном" лесу, пуская "под топор" вполне здоровые деревья и получая за это немалые деньги в виде откатов или других дивидендов.

"Документы на такой лес выглядят, казалось бы, абсолютно законными. Есть лесорубный билет, который является единственным законным разрешением на законную вырубку, все другие разрешительные документы, которые необходимы для выдачи этого лесорубного билета. Но основания, которые послужили для принятия решения о вырубке этого леса, сфальсифицированы. Понятно, что сделать этого без участия коррумпированных работников лесного хозяйства невозможно", — говорит Карабчук.

"Если взять общую картину, то получается, что лес в Украине не просто болен, а мегаболен. Потому что сегодня по общей картине лесопользования в Украине у нас около половины древесины (суммарно за последние 5 лет) заготавливается санитарными рубками", — отмечает Михаил Богомаз.

Один из случаев таких "незаконно-законных" вырубок был недавно зафиксирован ГБР на Хмельнитчине, в результате чего выдвинуты подозрения ряду лесных чиновников.

Так, согласно сообщением ГБР от 7 ноября этого года, подозрение получили руководитель Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства (входит в структуру Гослесагентства), а также заместитель директора филиала "Ярмолинецкое лесное хозяйство" и главный инженер филиала "Летичевское лесное хозяйство" (управляется ГП "Леса Украины").

"Двое из них ранее занимали другие должности в лесной отрасли: один работал главным лесничим Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства, а другой — главным специалистом отдела в том же управлении. Нарушая требования законодательства, чиновники провели рубки на площади 3,3 га в Летичевском районе, на территории Вовковинецкого лесничества. В частности, главный специалист выписал лесорубный билет, который согласовал его непосредственный руководитель, а работник "Летичевского лесхоза" подготовил необходимые документы и осуществил рубку. Чиновники действовали на основании незаконного документа, поскольку не получили обязательного заключения об оценке влияния вырубки на окружающую среду. В результате было незаконно срублено почти 1 тысячу деревьев разных пород, что нанесло государству ущерб на сумму 6,5 миллиона гривен. Заключение экспертизы подтвердило, что на этом участке был нанесен непоправимый ущерб окружающей среде", — говорится в сообщении ГБР. Также отмечено, что в случае установления вины подозреваемым грозит до 10 лет заключения.

По данным сайта Юго-Западного межрегионального управления, его начальником сейчас является Павел Золотой, ранее работавший главным лесничим областного управления лесного и охотничьего хозяйства Хмельницкой области.

Впрочем, знакомые с делом специалисты лесной отрасли, к которым "Телеграф" обратился за разъяснениями, неофициально сообщили, что в настоящее время существуют контраргументы относительно выдвинутых упомянутым чиновникам обвинений. В частности, по их мнению, упомянутый ДБР лесорубный билет был выдан на проведение рубки главного пользования на территории Вовковинецкого лесничества ГП "Летичевский лесхоз" в пределах определенных лесоустройством территорий, что в соответствии с действующим законодательством разрешает осуществление таких рубок. Также опровергают они нарушения требований оценки влияния на окружающую среду, поскольку действие положений соответствующего закона об ОВОС якобы не распространяется на указанную ситуацию из-за того, что первоначальное решение о рубке было принято еще в 2011 году, то есть до вступления в силу закона.

"Все действия, совершенные должностными лицами Хмельницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства и ГП "Летичевский лесхоз", соответствуют действующему законодательству Украины и не противоречат требованиям по охране окружающей среды и использованию лесных ресурсов", — неофициально сообщили специалисты.

Интересно, что упомянутый Павел Золотой ранее также работал руководителем Тернопольского управления лесного и охотничьего хозяйства. В этой должности он в свое время своего сменил скандально известного Олега Яремко , в отношении которого ГБР и экопрокуратура также расследовали дела о незаконных рубках.

История с Яремко показательна тем, что так ничем и не закончилась. Еще в 2021 году руководитель территориального управления ГБР в Тернопольской области громко заявлял, что к противоправным схемам, кроме Яремко, были привлечены чуть ли не все руководители лесных хозяйств области, "наладившие механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды за принятие тех или иных решений, за незаконную деятельность в сфере лесных рубок". Также, по данным ГБР, к прикрытию этой деятельности были привлечены и полицейские , в частности, заместитель руководителя УСР департамента стратегических расследований национальной полиции Украины во время получения неправомерной выгоды.

В результате суд даже отказался отстранять Яремко от должности. И как свидетельствует его декларация , он уволился только этой осенью, все это время получая немалую зарплату. Что касается полицейских чиновников, подозреваемых в коррупционных сделках, то их просто перевели в другую область.

Последствия незаконных вырубок. Фотофакт — WWF-Украина

Отдельной значимой проблемой, считают оба опрошенных "Телеграфом" эксперта, является вырубка так называемого "ничейного" леса. Это тот лес, который по ряду причин не закреплен за каким-то формальным лесопользователем. По данным Дмитрия Карабчука, речь может идти о 700 тысячах гектаров таких лесов, по информации Михаила Богомаза – объемы могут быть и больше, от 1,2 млн до 1,5 млн гектаров. К такому лесу также относят лесополосы, принадлежность которых неупорядочена.

"Эти так называемые "безхозные" леса не имеют ни ответственных лиц, ни какой-либо охраны. И там кто угодно может вырубать деревья. То же касается и лесных полос — у дорог, в полях также происходит абсолютно хаотическая и бесконтрольная незаконная вырубка деревьев. Упомянутый закон 9665 должен был урегулировать вопрос ответственности за вырубку этого леса, но теперь этот вопрос остается не решенным ", — говорит глава ОО "ЛІіС".

Что нужно, чтобы спасти лес от уничтожения

Для наведения порядка в сфере вырубки леса нужны изменения законодательства и институциональных подходов, которые бы гарантировали контроль за соблюдением законности в лесной сфере и перевели зарабатывание на лесе в исключительно правовое русло. Некоторые из таких изменений, считают эксперты, происходят прямо сейчас.

Это, в частности, касается общей реформы лесной сферы, которая, кроме прочего, предусматривает разграничение полномочий соответствующих институтов. К примеру, ГП "Леса Украины" нужно лишить функции контроля, поскольку существует серьезный конфликт интересов, ведь это ГП одновременно выполняет хозяйственные функции.

"Я, как эколог, пока не вижу от создания ГП больших изменений в контексте появления, в частности, новых природоохранных территорий. Хотя есть один положительный момент – это способствовало уменьшению, так сказать, "региональной глупости" на уровне лесных хозяйств, когда глава лесхоза был, как князь на своих территориях. Что касается реформирования, то, действительно, создание ГП позиционировалось как начальный этап реформы с целью разделения хозяйственных, контролирующих и административных функций. По факту, этого пока не произошло, и поэтому реформу нужно продолжать — чтобы за ГП "Леса Украины" осталась только хозяйственная функция. А контролирующая — у Госэкоинспекции, нормативная полностью переходит к Минэкологии", — говорит Михаил Богомаз.

Дмитрий Карабчук со своей стороны считает, что идея об образовании ГП "Леса Украины" была в общем-то полезной, и предприятие уже начало доказывать свою эффективность.

"Де-факто эти две структуры (ГП "Леса Украины" и Гослесагентство. — Ред.) сейчас уже разделены. Кроме того, сейчас готовится законопроект о публичном акционерном обществе, которое вообще будет подчиняться Кабмину, а не Гослесагентству. Что касается работы ГП, то один очень важный нюанс: сейчас руководящему офису ГП "Леса Украины" стало выгодно навести порядок с вырубками на местах. Почему? Потому что показатели предприятия зависят от проданного кубометра древесины, а если этот кубометр не учтен, то центральный офис не заработает нужных средств. Поэтому если раньше директор местного лесхоза, условно, брал лесопатологов, которые на колене подписывали ложную информацию, что лес болен, его надо вырубить, на этом основании директор делал себе разрешительные документы, рубил деревья, потом клал в карман кэш, которым потом мог поделиться с прокурором, с полицейским, с судьей, платил за свою должность каждый год Киеву (говорят, что такса была 50 тысяч долларов) — сейчас эта система нарушена полностью. На центральном уровне стало выгодно зарабатывать деньги официально. Они создали свою службу безопасности, через которую мониторят ситуацию. Как только какая-то ситуация доходит до них, они принимают решения, например, меняют руководителя", — говорит Дмитрий Карабчук.

Оба эксперта также обращают внимание на необходимость скорейшего решения вопроса с органом, который занимался бы инспектированием соблюдения законности в сфере лесозаготовки. При этом не лишним было бы создание при правоохранительных органах подразделения, специализирующегося на правонарушениях, связанных с лесной сферой.

"Сейчас эта категория преступлений — о незаконных вырубках — относится к сфере ответственности экологической прокуратуры, которая есть в каждой областной прокуратуре. Это может и дальше так функционировать. При этом возможно создание Лесной полиции, которая уже де-юре существует, имеет статус правоохранительного органа и могла бы профессионально бороться с этими незаконными рубками. Единственная проблема – этот институт создан только "на бумаге". Как бы эта служба ни называлась, она должна иметь несколько уровней. И на первом, центральном уровне должен быть аналитический центр, который не просто будет статистом и администратором отдела кадров, а будет иметь мощный аналитический отдел, обобщающий информацию на уровне страны, понимать все схемы, исследовать, как лучше с ними процессуально бороться, понимать, какие территории являются наиболее рискованными, работать со следователями уже на местах, организуя их работу",— рассказал о своем видении Дмитрий Карабчук.

По мнению Михаила Богомаза, такую функцию может выполнять реформированная экологическая инспекция.

"В настоящее время есть законопроект о реформировании Государственной экологической инспекции, ее перезапуск. Потому что сейчас Госэкоинспекции фактически не существует. Его положения предусматривают внедрение действительно объективного контроля, в том числе за деятельностью лесхозов, с получением соответствующих полномочий представителями такой реформированной экоинспекции. Планируется, что у них будут полномочия и обеспечение чуть ли не на уровне американских рейнджеров", — рассказал Михаил Богомаз.

Среди необходимых мер по улучшению ситуации эксперты также упомянули о необходимости принятия закона о рынке древесины, который урегулирует и увеличит прозрачность в этой сфере. И уже упомянутый закон об усилении ответственности за незаконную рубку, перевозку и хранение леса.

Кроме того, важна гармонизация лесного украинского законодательства с законодательством Европейского Союза, которое сейчас становится все более жестким и требовательным.

"В ЕС с нового года должен вступить в действие новый закон. Если раньше достаточно было, условно, сертификата, что предприятие прошло один из международно признанных аудитов, то теперь этого мало. Теперь на каждую производимую продукцию необходимо отдельное исследование, которое будет включать оценку всех возможных рисков. Подтверждение законности той же древесины, включая даже указание географических координат. Подтверждение для лесорубного билета, чтобы было ясно, что лес заготовлен в рамках существующей в стране процедуры. Даже накладные на перевозку продукции. То есть фактически вся цепочка поставки сырья должна быть полностью подтверждена соответствующими документами. При этом предприятия будут проверяться на отсутствие нарушений законодательства об охране труда, других законов. То есть будет целый спектр требований, и Украине тоже следует к этому готовиться", – считает Дмитрий Карабчук.