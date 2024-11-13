"При Хмельницькому" или "за Хмельницького": как правильно употреблять предлоги в украинском языке

Предлог "при" — один из наиболее часто употребляемых в украинском языке, однако далеко не всегда уместно

Украинский язык имеет богатую систему предлогов, каждый из которых раскрывает уникальные оттенки значений. Особое внимание следует уделить правильному использованию предлога "при", поскольку его часто употребляют ошибочно под влиянием других языков.

"Телеграф" рассказывает, когда его использование ошибочно. Чем можно заменить этот предлог, и как избежать типичных ошибок в повседневной речи.

Основные правила употребления

Предлог "при" в украинском языке естественно употребляется для обозначения:

непосредственной близости: "Ой у лузі при долині вітрець повіває";

плотного прилегания предметов: "Росла я при криниці, при зимненькій водиці";

тесной связи между предметами или явлениями: При сухому дереві й живе запалиться".

Альтернативные конструкции

Вместо ошибочного употребления предлога "при" рекомендуется использовать:

предлог "за" с родовым падежом,

деепричастные обороты,

подрядные предложения времени,

предлоги "край", "коло", "круг", "у(в)" (с местным падежом

Типичные ошибки

Временное значение:

❌ Неправильно: "при панщині",

✅ Правильно: "за панщини".

"за панщини". Исторические периоды:

❌ Неправильно: "при Хмельницькому",

✅ Правильно: "за Хмельницького".

"за Хмельницького". Отглагольные существительные:

❌ Неправильно: "при обміркуванні цієї справи",

✅ Правильно: "коли обмірковували", "обмірковуючи".

Правильное употребление предлога "при" обогащает речь и помогает более точно передать оттенки значений. Важно помнить, что это предлог прежде всего обозначает пространственную близость, а для временных отношений лучше использовать другие языковые средства.

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