Не кажіть "кульок": як обрати правильне слово в українській мові

Слово "кульок", яке активно вживається в повсякденній мові, насправді є запозиченням з російської

Слово кульок стало предметом дискусії серед мовознавців, оскільки воно запозичене з російської мови і часто вважається суржиковим. В Україні це слово вживають для позначення поліетиленових пакетів.

Але його етимологія та сучасне використання викликають сумніви. "Телеграф" з'ясував, чому варто уникати слова "кульок".

Запозичення з російської мови

Слово "кульок" походить з російської мови, де воно використовувалося для позначення маленького мішка або пакета. Мовознавці радять уникати цього терміна, оскільки він не є питомо українським і може вважатися частиною суржику.

Альтернативи слову "кульок"

Замість слова "кульок" мовознавці рекомендують використовувати такі терміни:

Пакет

Торба

Пакетик

Торбинка

Мішок

Мішечок

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) визначає "пакет" лише як паперовий мішок, що робить його значення застарілим у сучасному контексті. Сьогодні слово "пакет" охоплює різноманітні матеріали та форми, включаючи пластикові та целофанові пакети.

Ці слова не лише є питомими українськими відповідниками, але й відображають ширший спектр значень і форм, які можуть бути використані в різних контекстах. З метою збереження чистоти та багатства української мови варто обирати питомі терміни, які краще відображають сучасні реалії. Вживання слів на кшталт "пакет", "торба" або "мішок" допоможе уникнути непорозумінь і зберегти мовну ідентичність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "насморк" українською. Бо це слово – це типовий приклад суржику, який засмічує українську мову.