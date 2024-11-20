Называют "украинской Атлантидой": как выглядело село Бакота, которое затопили по приказу

История Бакоты – это напоминание о ценности мест

Сегодня Бакота – популярное туристическое место с живописными видами, кристальной водой и чистым воздухом. Это уголок природы, где Днестр создает захватывающие панорамы, а крутые скалы и зеленые холмы манят к отдыху. Однако не все знают, что это водное пространство было создано искусственно. Там, где сейчас лежит поверхность водохранилища, когда-то находилась старинная деревня с богатой историей, а еще раньше — значительный центр княжеских времен, который называли Бакотой.

Ранее мы рассказывали о здании магазина "Детский мир" в Днепре, которое было снесено. Теперь предлагаем посмотреть на то, как выглядела деревня Бакота до затопления.

Как выглядела Бакота до затопления

Первое упоминание о Бакоте датируется 1240 годом, когда это был большой город и политически административный центр Днестровского Понизовья в составе Галицко-Волынского княжества. Город был ключевой частью Подолья, переживал расцвет, а со временем жизнь здесь стала спокойной и размеренной. Большинство жителей занимались сельским хозяйством, сохраняли культурные традиции и заботились о местных святынях.

Село Бакота, 1891 год

В ХХ веке, после 1918 года, Бакота оказалась вблизи границы с Румынией, что добавило селу новые вызовы: вдоль Днестра построили двухметровую каменную стену, чтобы обозначить границу. Поселок выстоял в годы голода в 1933 году и остался в стороне от боевых действий Второй мировой войны. Однако годы несчастий начались из-за голода 1947 года. Тогда численность населения сократилась втрое.

Трагическое затопление Бакоты

История Бакоты завершилась в 1981 году, когда было завершено строительство Новоднестровской ГЭС. Село Бакота, как и три других исторических поселения — Студеница, Калюс и Старая Ушица — оказались в зоне затопления. Около 7,5 тысячи дворов из 63 сел Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областей подлежали принудительному переселению. Людей переселяли в другие села и города, компенсируя лишь часть потерь — примерно 40% стоимости их имущества.

Дома в Бакоте в 1931 году. Фотограф Павел Жолтовский

Дома в Бакоте в 1931 году. Фотограф Павел Жолтовский

Одним из самых трудных требований было то, что каждому пришлось собственноручно разрушить свой дом и вырубить сад, который высаживали еще их предки, отмечают в группе "История Украины в ретро фотографиях" в Facebook. Кладбище, храмы и старинные памятники тоже подлежали переносу, но многие из них остались на дне водохранилища, навсегда скрыты под толщей воды.

Бакота до затопления в 1970 году

Для многих семей это стало большой трагедией — покидать место, где жили поколения. Многие переселенцы покупали себе жилье в соседних селах, но часть вынуждена была переехать гораздо дальше. Так закончилась история села Бакота, но его дух и память живут в поколениях потомков и в безмолвных водах, скрывающих целую деревню под своей поверхностью.

Так выглядела Бакота до затопления в 1970 году

Бакота до затопления

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