Забудьте про "Юру", "Сашу", "Альошу" та "Діму": як правильно звертатися до них українською

Вивчайте українську мову разом з "Телеграфом"

В Україні існує багате розмаїття імен, кожне з яких має свою унікальну історію та значення. Однак багато українців досі не знають, як правильно утворювати пестливі форми традиційних українських імен, часто використовуючи русифіковані варіанти.

Вчителька української мови поділилася правильними формами ласкавих звертань для поширених чоловічих імен. Мова йде про імена Дмитро, Юрій, Олексій, Григорій, Гордій.

"Сьогодні шість чоловічих імен. Як правильно лагідно звертатися українською? Не Юра, а Юрко, Юрчик, Юрась. Не Діма, а Митько, Дмитрик, Дмитрусь. Не Гордій, а Гордійко, Гордусь. Не Саша, а Сашко, Олелько, Лесик. Не Альоша, а Олекса, Олешко, Лесь. Не Гріша, а Гришко, Гриць, Гринько", — каже вчителька.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською називати по батькові дітей Юрія. А також як правильно писати Григорія та Іллю.

Окрім цього, також розповідали, як правильно називати кущ з горіхами. Варто зауважити, що слово "Орєшнік" використовується лише як транскрипція назви російської міжконтинентальної ракети, якою 21 листопада, за словами Путіна, РФ завдала удару по Дніпру. У цьому випадку назву не перекладають українською мовою.