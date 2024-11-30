Местных заменяют россиянами, регион умирает: как живет в оккупации Луганщина и что будет дальше

Луганский регион изменился за годы войны до неузнаваемости

Луганская область на сегодняшний день почти полностью подконтрольна россиянам, при этом устанавливать свои порядки враг здесь начал еще весной 2014 года. С тех пор регион значительно изменился – экономика в стагнации, работу у местного населения отбирают "переселенцы" из отдаленных российских регионов, к тому же из-за мобилизации количество мужчин значительно упало. При этом Луганщина продолжает показывать примеры сопротивления оккупационному режиму и помощи в приближении победы.

"Телеграф" пообщался с выходцами из Луганской области, которые прояснили, как это уже одиннадцатый год жить в оккупации.

Проблемная вода и многолетние свалки

На третьем году полномасштабного вторжения Луганщина почти постоянно присутствует в военных сводках. Хотя в последние месяцы картина почти не меняется – активные боевые действия с переменным успехом идут вблизи административной границы области.

При этом в Луганской областной военной администрации констатируют, что прифронтовые населенные пункты оккупационная "власть" к зиме не подготовила. И местные жители проведут уже третью зиму в холоде. А в целом в регионе, даже той его части, которая была оккупирована еще в 2014-2015 годах, коммунальные проблемы – это системная история. Активисты движения "Желтая лента" из Луганска сообщают об ужасном состоянии жилых домов, в подъездах которых грязно и опасно, и констатируют: оккупационные власти не способны справиться с порывами канализации и несанкционированными свалками, которые несколько лет "украшают" районы областного центра.

Мусор в районах Луганска стал привычным делом

Местные говорят, что убирать бытовые отходы и некому, потому что люди не охотно идут на мизерную зарплату в 10 тыс. рублей (в эквиваленте – 3,8 тыс. гривен) и ничем. "Техники не хватает настолько, что когда мусорные баки переполняются, то коммунальщики сбрасывают мусор рядом на землю, который продолжает там лежать несколько дней, а то и недель", – описывают ситуацию луганчане.

Едва ли не каждый день коммунальщики сообщают о проблемах с водой

А собеседники "Телеграфа" отмечают, что независимо от того, в каком качестве и количестве были предоставлены коммунальные услуги населению, субъекты хозяйствования требуют своевременных и полных расчетов. К тому же, летом 2024 года все тарифы – на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотвод, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и цены на газ – были повышены, в среднем на 10%. Об этом сообщали оккупационные медиа.

Кроме того, в регионе есть проблемы с количеством и качеством питьевой воды, а ее отключения стали нормой для городов и сел Луганщины. И хотя коммунальные службы, подконтрольные оккупационным властям, регулярно отчитываются о проведении ремонтных работ и модернизации оборудования, в глобальных масштабах это вопрос не решит.

Так выглядит одна из рек Луганщины, загрязненная из-за подтопленных шахт

- На сегодняшний день можно говорить, что Луганская область – территория экологического бедствия, – отмечает в разговоре с "Телеграфом" Дмитрий Климанов – уроженец города Стаханов (с 2016 года – Кадиевки), который почти три десятка лет посвятил издательскому делу – был владельцем газеты и сайта "ТЕЛЕгазета". – Находящиеся на территории не подконтрольной Украине, угольные шахты были затоплены, воду откачивать прекратили, соответственно, начались геологические изменения, они существенные и последствия серьезные. Ведь были загрязнены водозаборы, а также колодцы и т.д. Люди, которые потребляют воду из них, получают такое количество проблем в будущем, о котором они даже не подозревают. Кроме того, жилищный фонд также будет разрушаться, ведь территории подтапливаются, происходят оползни, обвалы почвы.

Годы войны превратили Донбасс в "ЖНР"

Выходцы из Луганщины также отмечают тенденцию к "размытию" местного населения благодаря активному переселению в регион жителей российской глубинки, некоторые из которых женятся на украинках и обзаводятся потомством.

- Каждый город Луганской области "закреплен" за каким-то регионом России, – говорит Герой Украины Владимир Жемчугов – организатор партизанского движения на своей родине, прошедший российский плен. – Например, Красный Луч (с 2016 года Хрустальный) – за Башкортостаном. Соответственно оттуда едут строители и получают государственные подряды. Здесь я как менеджер понимаю логику оккупационной власти, ведь они берут уже укомплектованную бригаду, обученную, с собственной техникой, которая заходит на объект, чаще всего это дороги, и делает его. Завозят к нам и врачей, при этом они работают на уровне с местными, а получают заработную плату в 2-2,5 раза выше.

Бригады из Башкортостана получают в Луганской области государственные подряды

Разумеется, местные этим недовольны. Но с другой стороны, среди них осталось мало людей с квалификацией, кто-то ушел на пенсию, кто-то умер. А сколько за почти 11 лет войны людей уехало, в том числе убегая от принудительной мобилизации?! То есть мужчин на Донбассе вообще мало, мы уже шутим, что вместо "ЛНР/ДНР" нужно их называть "ЖНР", то есть Женская народная республика. Чтобы вы понимали весь масштаб трагедии, весной рядом с нашим городом произошла авария на трансформаторной подстанции. Так чтобы ее починить, везли специалиста из Ростова, потому что среди местных того, кто был способен выполнить ремонт, не нашлось, — добавляет собеседник.

Кстати, страх перед получением повестки влияет и на работу коммунальных служб. Это отмечают активисты движения "Желтая лента", ведь в Луганской области для официального трудоустройства кроме российского паспорта нужно обязательно иметь и "отметку в военкомате". А движение "Атеш" подчеркивает, что и промышленность испытывает нехватку кадров из-за мобилизации, в частности, такая ситуация сложилась на успешном при Украине предприятии – Алчевском металлургическом комбинате.

На Донбассе оккупанты активно агитируют присоединяться к армии

"Повестки раздают сотрудники отдела кадров, а за кем-то приезжают лично из военкоматов. В армию забирают всех подряд, включая молодых людей и людей с инвалидностью. Хотя точное количество подлежащих мобилизации работников назвать невозможно, очевидно, что под призыв попадают десятки и даже сотни сотрудников заводов и предприятий", – отмечают активисты. Такая же история с шахтами в Ровеньках, Красном Луче, Краснодоне.

Отмечает активное заселение россиянами Луганщины и Дмитрий Климанов, сравнивающий в этом вопросе действия руководства РФ с политикой Сталина и видящий в них прицел на будущее.

– Они планомерно выжимали проукраинское население, – говорит издатель. – Поэтому высвободилось много жилья, была проведена его инвентаризация и так называемая "национализация". И подбирается контингент из депрессивных регионов России, предлагается им переезд на Донбасс. Для них попасть сюда – это счастье, потому что здесь лучше природные, жилищные условия. А происходит все это в том числе с прицелом на предстоящие выборы (ближайшие состоятся аж осенью 2025 года, но оккупанты готовятся, потому что по данным Центра национального сопротивления, перед ним стоит задача увеличения в госдуме представительства "депутатов" от оккупированных украинских областей — Авт.). А за кого будут голосовать такие "переселенцы", вопрос риторический.

Под грифом "секретно" большинство операций партизан до 2022-го

Даже несмотря на столь продолжительную оккупацию и сегодня в Луганской области достаточно сознательных украинцев. Это можно увидеть и по акциям тихого сопротивления, результаты которых транслирует движение "Желтая лента" и движение "Атеш", и по новостям об уничтожении военных объектов, техники, личного состава в результате диверсий. При том, что оккупационные правоохранители и силовики, кажется, уже "просеяли" всех, кто мог быть причастен к таким операциям.

– С начала захвата Луганщины россиянами, конечно, были преследования, определенные "зачистки", – говорит Дмитрий Климанов. – Они в первую очередь интересовались ветеранами войны, их семьями, журналистами и вообще теми, кто мог бы заниматься партизанщиной. Но тогда это носило такой более завуалированный, скрытый характер.

Агенты движения "Атеш" фиксируют удары, нанесенные Силами обороны по врагу в Луганской области.

В свою очередь Владимир Жемчугов также отмечает: на территориях, оккупированных россиянами с 2022 года, в частности, Запорожской и Херсонской областях, репрессии в отношении местных жителей более жесткие. Но и там, как известно, активно действует движение сопротивления, не утихает оно и в Луганской области. К примеру, несколько дней назад вблизи Новоайдара был подожжен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" вместе с экипажем. В мае в Свердловске были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, с координатами которых помогли члены движения "Атеш".

- О большинстве операций, думаю, мы все-таки узнаем после того, когда россияне наконец-то уйдут из Луганской области, – говорит Герой Украины, на счету которого три десятка диверсий на родной Луганщине. Во время подготовки к одной из них, а именно при отходе после минирования линии электропередач военного аэродрома, Владимир подорвался на растяжке, потерял обе руки и лишился зрения. – При этом именно о тех, которые были осуществлены до 2022 года. Ведь, по моему мнению, после начала полномасштабного вторжения в этом вопросе больше открытости. По крайней мере, по результатам определенную информацию подают сами наши спецслужбы и Силы обороны.

Хотя ударов по Луганску, Донецку все-таки меньше, чем по Херсонской или Запорожской области. Это не потому, что мы не можем этого делать, такая техническая возможность у ВСУ есть, а потому, что все-таки на Донбассе уже не такое сильное подполье. За эти почти 11 лет войны у меня были люди, которые перегорали, отходили от партизанского движения, потом возвращались. Некоторые даже трижды. Причина этому и усталость, и страх, потому что все понимают, что разоблачение – это пытки, это длительные сроки за решеткой. Известно, что партизаны, подпольщики – личные враги Путина, если их задерживают, освобождать очень трудно. В целом с 2014 года из числа таких украинцев, попавших в руки россиян, удалось вернуть из плена только 8%.

Восстанавливать нецелесообразно, или все-таки есть смысл?

Перспективы Луганщины с учетом комплекса проблем, которые создала оккупация, по мнению собеседников "Телеграфа", выглядят не радужно. И хотя российское руководство периодически выходит в пуличную плоскость с разными идеями относительно якобы развития региона, вроде заявления о восстановлении международного аэропорта, разрушенного еще в 2014 году, по факту реальных изменений к лучшему не происходит.

– Луганщину до 2018-го года по численности населения и бюджету можно было сравнивать с Латвией, – говорит Дмитрий Климанов. – То есть, это был регион с развитой промышленностью, в том числе химической, аграрным сектором, было достаточно развито производство товаров, разветвлена сеть предоставления услуг. Но от этого потенциала ничего не осталось. Часть предприятий была разграблена или разрушена, то, что осталось, имеет устаревшее физически и морально оборудование. Плюс они значительно утратили рынки сбыта.

Луганский аэропорт стоит в развалинах десять лет

Во-вторых, значительные потери понес человеческий ресурс Луганщины. Многие образованные люди, имевшие определенную, например, техническую профессию, оттуда уехали. Они уже ассимилировались на новых территориях и возвращаться не планируют. Остались преимущественно либо люди пенсионного возраста, либо те, кто считает "русский мир" ценностью. То есть следует признать, что Луганщину на ближайшие десятилетия мы потеряли. Даже если мы ее все-таки деоккупируем военным путем, ничего хорошего из этого не выйдет. Люди, потерявшие из-за войны своего имущества, родных, вынужденные уехать, думаете, что они вернутся и будут говорить, ну супер, мы здесь будем жить, мирно и никого не трогать?! Это абсурд. Это точно будет гражданская война, никто никогда не простит тех, кто поддерживал оккупацию.

И если уж смотреть на регион с точки инвестиций и восстановления, по моему мнению, это нецелесообразно. Лучше средства, которые могли быть на это выделены, направить на помощь жителям Донбасса, которые уже нашли себя на новом месте, перенесли туда свои знания, умения, опыт и опираться на них в восстановлении страны, – резюмирует Дмитрий.

Украинские символы на большей части Луганщины давно под запретом

Владимир Жемчугов придерживается другого мнения, он уверен, что возвращение захваченных врагом территорий произойдет по афганскому сценарию.

- В мире ничего не происходит нового, и эта война в Украине идет по определенным "стандартам", — считает организатор партизанского движения в Луганской области. – Таким образом, когда Россия обанкротится, она сама выведет войска и, соответственно, мы вернем свои территории. И что нам с ними делать? Просто смотреть? Конечно, будет идти восстановление. В прошлом году уже озвучивали план, предусматривающий вовлечение в это европейских стран. Конечно, здесь не столько об идеалах и каких-то демократических принципах, а все-таки о деньгах, потому что партнеры, думаю, просчитали и свою пользу от этого.

Как сообщал Телеграф, согласно обновленному базовому сценарию от Международного валютного фонда завершение интенсивных боевых действий в Украине может произойти в конце 2025 года.