В МВФ спрогнозировали, когда закончится война в Украине

Прошлый базовый сценарий предусматривал окончание войны на конец 2024 года, а сейчас он изменился

Эксперты Международного валютного фонда в своем прогнозе окончания войны в Украине отодвинули сроки на год. Таким образом, они полагают, что окончание интенсивных боевых действия возможно к концу 2025 года.

Об этом говорится в новом прогнозе от МВФ. Там отметили, что в этот период Украине удастся поддерживать умеренный экономически рост.

"В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее воздействие, но Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост", — говорится в документе.

Стоит добавить, что в июньском прогнозе базовый сценарий предусматривал окончание войны на конец 2024 года. По негативному сценарию окончание боевых действий предполагалось к концу 2025 года.

В целом, базовій сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже сниженной экономической активностью.

Экономический прогноз МВФ

В 2024 году рост реального ВВП прогнозируется на уровне 3%. В 4-м квартале экономика замедлится из-за увеличения дефицита энергоносителей из-за высокого спроса в отопительный сезон. Эксперты прогнозируют, что дефицит энергии этой зимой составит 3-4 ГВт. Инфляция продолжит расти до 9% (г/г) до декабря.

В 2025 году будет происходить медленнее восстановление реального ВВП (2,5-3,5% год к году). Это связано с негативным влияем затяжной войны. Инфляция замедлится до 7,5% на конец года из-за ослабления давления со стороны расходов.

Также обновленный базовый сценарий показывает более медленное послевоенное восстановление производства, что отражает медленное возвращение мигрантов, которое приведет к большим потерям населения в долгосрочной перспективе. В целом, обновленный базовый сценарий предусматривает кумулятивное падение реального ВВП на 2 процентных пункта.

"Однако потенциальный рост останется в целом неизменным, поскольку инвестиционные потоки и общая производительность факторов (движимая решительными реформами, усилиями по реконструкции и уверенностью) будут доминировать над неблагоприятным воздействием более длительной войны на основной капитал и рабочую силу", — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, согласно которому война может закончиться к концу 2025 года.