Украинская разведка раскрыла, кого подорвали в оккупированном Луганске

ГУР ликвидировало российского майора из Новосибирска

18 октября 2024 около 11:40 в центре временно оккупированного Луганска прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль УАЗ Патриот.

Сначала поступали противоречивые данные о том, кто именно пострадал в результате взрыва, а оккупационные власти ничего не сообщали. Однако, согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, целью атаки являлся именно автомобиль россиян.

Детали ликвидации российского военного

В взорвавшейся машине находился офицер российской оккупационной армии – майор Дмитрий Владимирович Первуха. В результате взрыва военный преступник погиб на месте.

Согласно этим данным, Первуха служил в 273-м разведывательном центре (военная часть 53847), который подчиняется Генеральному штабу Вооруженных сил РФ. Пункт постоянной дислокации подразделения находится в Новосибирске. На оккупированных территориях Украины майор Первуха занимал должность так называемого "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы".

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