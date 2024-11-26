Под носом у врага. Партизаны повредили железную дорогу на админгранице с Крымом (фото и видео)

Партизаны активно действуют в российских тылах

Агент партизанского движения "АТЕШ" провел диверсию на железной дороге на админгранице Херсонской области и оккупированного Крыма. Партизан уничтожил электрооборудование релейного шкафа в Алексеевке Херсонской области.

"Этим он нарушил военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь. Именно эта железнодорожная ветка обеспечивает российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции", — сообщили в Telegram-канале движения "Атеш".

Там отметили, что, по имеющейся информации, оккупационная "полиция" активно разыскивает того, кто это сделал. Однако "им его не найти", добавили в "АТЕШ".

"Спасибо нашим агентам и координаторам, которые спланировали и совершили операцию. Логистика выигрывает войну. Чем больше потерь мы нанесем российским тылам, тем скорее наступит наша победа", — отметили партизаны.

Для справки: "Атеш" (крым. Ateş, букв. "Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. Оно было создан украинскими и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

Напомним, военный эксперт, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что российские войска ведут наступление в Запорожской области, но пока им не хватает ресурсов, чтобы захватить всю область, включая ее центр. По словам Романенко, сейчас Путину важно оккупировать Донбасс, а также вытеснить украинские войска из Курской области.