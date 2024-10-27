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Гибель "всесоюзной кочегарки": как Путин "освободил" Донбасс от шахт, населения и будущего

Автор
Юрий Уздемир
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Шахтеры Донбасса
Шахтеры Донбасса. Фото Getty Images

Российское вторжение ускорило процесс деиндустриализации и депопуляции Донбасса, а также разрушило социальную базу "русского мира" в Украине

Войска РФ приближаются к ключевой украинской шахте в Покровске на северо-западе Донецкой области. Это последняя шахта на подконтрольной территории, которая добывает коксующийся уголь, остро необходимый отечественным металлургам. Потеря Покровской шахты будет символизировать трагический финал "всесоюзной кочегарки" — горнометаллургического комплекса (ГМК) Донецкой области.

"Телеграф" разбирался, какие предприятия в Донецкой области уничтожила российская армия и как это повлияло на демографию региона.

Живых осталось только половина

В 2014 году российские боевики захватили на территории ОРДЛО 96 шахт из 145 угледобывающих предприятий Украины, в том числе 30 частных. С тех пор оккупанты так и не смогли решить несложные управленческие задачи на этих предприятиях: наладить сбыт угля, привлечь инвестиции в отрасль и остановить бегство персонала. Из почти сотни присвоенных в 2014 году шахт до 2022 года, к началу полномасштабного вторжения РФ, дожила половина. Остальные были затоплены или работают в режиме поддержания жизнедеятельности (в режиме водоотлива). В частности, оккупационная "администрация" боевиков "ДНР" закрыла 19 шахт, сократив при этом 28,7 тысячи рабочих мест.

добыча угля в Украине с 2013 по 2024 год

На тех шахтах, которые добывали уголь, оккупанты платили зарплату горнякам, как правило, траншами по 5–7% с трёхмесячной задержкой. Иллюстрацией обстановки в отрасли на территории ОРДЛО являются события июня 2020 года, когда 119 шахтёров шахты "Комсомольская" отказались подниматься из забоя и провели под землёй восемь дней, требуя погасить долги.

Многие горняки, измученные многомесячными задержками мизерной зарплаты, бежали из региона. Как признаются сами оккупанты, "кто-то увольнялся, кто-то (таких набралось свыше 2 тыс. человек) подписывал контракты и переезжал в Якутию". Многие принудительно оказались в оккупационной армии и были вынуждены воевать против Украины.

Каждый второй донецкий горняк погибает на фронте

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году ситуация на предприятиях ГМК в Донецкой области из критической переросла в катастрофическую.

Из 9 сталелитейных предприятий Донецкой области в начале 2024 года полноценно не работало ни одно. Летом 2024 года Путин лично "разрешил" (это цитата официального сообщения ТАСС. – Ред.) запустить доменную печь на захваченном в 2014 году Енакиевском метзаводе. "На ЕМЗ работает почти 4 тысячи человек. Это большой праздник для всех. Поздравляю вас, успехов!" — прокомментировал Путин запуск отреставрированной старой домны.

При этом до прихода на Донбасс россиян на основанном еще в 1895 году бельгийцами ЕМЗ работали 7688 человек.

Еще хуже ситуация складывается на угледобывающих предприятиях оккупированной части Донецкой области. "С началом "СВО" жизнь на шахтах (на оккупированных территориях. Ред.) почти остановилась из-за мобилизации", — описывают ситуацию в отрасли российские СМИ. — В "ДНР" на шахте им. Кирова "Макеевугля" из 700 человек остались работать три десятка (сейчас шахта переведена в режим водоотлива), а в "ЛНР" на одной из шахт из штатных 300 человек трудятся трое. В целом по "ДНР" призвали каждого второго горняка, в "ЛНР", как сообщало руководство "республики" в декабре 2022 года, ушли воевать 58% шахтёров". Проще говоря — за ненадобностью шахтеров Донбасса отправили на фронт, используя, в первую очередь, в качестве штурмовиков и пехоты.

Шахта на Донбассе

Путин добивает Донбасс руками шахтеров

Всех этих мобилизованных донецких и луганских горняков россияне послали уничтожать заводы и шахты их родного региона в Мариуполе, Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Селидово, Покровске.

"Уже полтора месяца персонал не опускается в шахту Краснолиманская, которая находится недалеко от прифронтового Мирнограда", — рассказал бывший генеральный директор некогда одного из лучших угледобывающих предприятий Украины, а ныне основатель и руководитель консалтинговой компании "Карбон" Алексей Козлов. "Шахта обесточена в результате боевых действий и затапливается грунтовыми водами. Она погибает", — с грустью добавляет он.

шахтер на Донбассе

По данным председателя Независимого профсоюза горняков Украины, народного депутата Михаила Волынца, всего с февраля 2022 года российские войска уничтожили в Донецкой области 22 шахты из 28, остававшихся на подконтрольной Украине территории. В том числе разрушены очень перспективные шахты им. Сургая и Краснолиманская, добывавшие уголь двойного назначения марки ГЖО, который использовался для коксования.

импорт-экспорт угля с 2014 по 2024 год

"В ходе боевых действий были также разрушены или захвачены практически все мощности по обогащению угля", — добавил Волынец. По его словам, на территории, подконтрольной Украине, осталось только 2 обогатительные фабрики – одна в Павлограде (Днепропетровская обл.) и одна в Червонограде (Львовская обл.).

Русские пришли – вода ушла

В большинстве населенных пунктов оккупированной части Донецкой области, в том числе Донецке, как минимум два дня в неделю в квартирах нет воды. Дефицит воды в Донбассе существовал всегда. Например, до 2014 года в жилых домах 40 городов и поселков Донецкой области вода подавалась по графику. Как рассказал бывший замглавы Донецкой области, экс-мэр Харцызска, а ныне вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Третьяков, руководство УССР, а затем независимой Украины долгие годы пыталось исправить ситуацию, прокладывая от Днепра и Северского Донца водные артерии к Донецкому Кряжу. С началом широкомасштабного вторжения надежда решить проблему водоснабжения в городах Донбасса исчезла навсегда. Россияне разрушили всю систему каналов Северский Донец — Донбасс и Южно-Донбасский водовод, снабжавших водой центральные районы Донецкой области и Мариуполь.

Пытаясь спасти ситуацию, оккупанты построили трубопровод длиной свыше 200 километров, по которому качают воду из Дона в Донбасс. Но полностью компенсировать поступление необходимого объема воды этот трубопровод не способен.

"Жители Донецка и ряда других населенных пунктов стали получать воду хотя и чаще (раз в двое, а не трое суток, как до запуска трубопровода), но строго по графику и всего на несколько часов", — признают оккупанты.

Поэтому сейчас в Донецке, бывшем городе-миллионнике, одном из крупнейших областных центров Украины, можно увидеть местных жителей, стоящих в очереди за водой у колодцев.

Если нет работы в городе, люди его покидают

Люди, которые были главным капиталом Донбасса, покидают разрушенный регион. Ситуацию с трудовыми ресурсами в Донецкой области на примере своего родного Харцызска, объяснил Сергей Третьяков, бывший мэром города в конце 1990-х — начале 2000-х.

До 1970-х годов число жителей Харцызска, типичного донбасского города, расположенного в 30 км восточнее Донецка, составляло около 35 тыс. человек. По словам Третьякова, население города начало стремительно увеличиваться за счет приезжих после того, как запустили новые гигантские цехи на Харцызском трубном и канатном заводах. "Я лично ездил в российскую Елабугу вербовать рабочих для завода", — вспоминает он. В 1988 году, на пике промышленного производства, население Харцызска уже достигло 70 тысяч. человек. "В настоящее время работы для такого количества людей в городе нет", — объясняет Сергей Третьяков. ХТЗ, на котором работали 12 тысяч человек, остановлен. На соседнем канатном заводе, где в лучшие годы трудились 11 тысяч человек, ныне не более 1000 сотрудников. Большинство окружающих шахт закрыты. В Харцызске, по самым скромным подсчетам, лишены источника существования 30 тыс. семей. "Если нет работы в городе, люди его покидают", — делает вывод бывший мэр.

Донбасс на пути к депопуляции

По данным, которые приводят аналитики Национального института стратегических исследований (НИСИ), количество населения на подконтрольной Украине территории Донецкой области на конец 2021 года сократилось на 65% по сравнению с 2014 годом. После начала широкомасштабного вторжения многие города и поселки Донбасса просто обезлюдели. "Покровск — пустой, Селидово – пустое, Мирноград – пустой", — подтверждает выводы демографов Алексей Козлов.

Сколько жителей осталось на оккупированных территориях, достоверных данных нет. Однако просочившиеся в публичную плоскость демографические показатели свидетельствуют о стремительной депопуляции региона. Коэффициент естественного прироста/убыли населения (разница между рождаемостью и смертностью) на оккупированной части Донбасса в 2016 году достигал почти минус 10 на 1000 жителей, что является худшим показателем в мире.

И Сергей Третьяков, и Алексей Козлов опасаются, что без функционирующей промышленности донбасские города обречены. "Вероятней всего, после войны люди обратно не вернутся", — предполагает Алексей Козлов. "А куда возвращаться? — задает он риторический вопрос. — Работы нет, жилье разрушено, школы разрушены, больницы разрушены, инфраструктура разрушена, экология ужасна".

В 2014 году почти половина жителей Донецкой области были недовольны состоянием экономики в Украине, завидовали российским зарплатам и пенсиям и желали более тесных связей с Россией. Многие из них надеялись, что с приходом России экономика их региона стабилизируется, а промышленность расцветет. В реальности Путин вынудил их своими руками уничтожить основу своего благополучия – шахты, заводы и инфраструктуру. Процесс увядания "всесоюзной кочегарки" начался давно, но российская агрессия ускорила ее гибель. Увы, это лишний раз демонстрирует, что "русский мир" не несет никакого благополучия, а лишь смерть, разруху и экономическое безнадежье.

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