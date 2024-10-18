ВСУ взяли в плен известного луганского боевика: он сразу заговорил по-украински (видео)

Именно он снимал украинские флаги с админпостроек Луганска в 2014 году

Украинские военные захватили в плен одного из самых известных луганских сепаратистов. Речь идет о Германе Прокопиве, активном участнике пророссийских беспорядков 2014 года.

Как сообщает "Фарватер.Схід", информация о плене Прокопива опубликована в сообществе "Не жди меня из Украины", где рассказывают о российских военных, погибших или попавших в плен в Украине.

Герман Прокопов, известный также под именем Ли Ван Чоль, являлся ключевой фигурой группировки "Луганская гвардия". Эта организация сыграла значительную роль в разжигании сепаратистских настроений в Луганской области весной 2014 года. Прокопов активно участвовал в пророссийских митингах и захвате административных зданий в Луганске.

По данным ресурса "Миротворец", Прокопов представлял боевое крыло "Луганской гвардии". Он организовывал провокации на митингах Евромайдана и принимал участие в захвате Луганской облгосадминистрации. Именно Прокопов устанавливал русские флаги на постройках и памятниках Луганска.

Прокопов неоднократно угрожал активистам Луганского Евромайдана. Он пытался запугивать украинских активистов, демонстрируя травматическое оружие.

Герман Прокопов

Источники в оккупированном Луганске сообщают о возможной причастности Прокопива к ограблениям местных предприятий, руководство которых отказалось поддержать самопровозглашенную "власть" во главе с Валерием Болотовым.

После 2015 года и расформирование "Луганской гвардии" Прокопов исчез из медийного пространства. Однако это не помешало его идентификации после попадания в плен в 2024 году. Он сразу же заговорил по-украински.

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