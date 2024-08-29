SPAR работают в Луганске? "Телеграф" узнал детали резонансной новости

Вопрос со SPAR в Луганске решат после деоккупации земель

Супермаркеты SPAR, которые открываются на оккупированных территориях Украины, не имеют ничего общего с настоящей сетью SPAR. Её имя на данной территории используют без разрешения компании, пользуясь юридическими лазейками.

Об этом "Телеграфу" рассказали в инвестиционной группе VolWest Group, которая является представителем SPAR на украинском рынке. Там заверили, что считают Донецк и Луганск территориальной частью Украины, которая сейчас находится в оккупации. Однако, как утверждает представитель, в связи с этим компания никак не может уладить вопрос со SPAR в Луганске.

"Пользоваться украинским судопроизводством там невозможно. В то же время подавать иски за незаконное использование бренда на неподконтрольной Украине территории автоматически означает признание оккупационных властей как легитимных. Мы же не признаем ее, поэтому не можем решать вопрос в судебном порядке", — говорится в ответе VolWest Group.

Там также заверили, что не умеют никаких бизнес-отношений со SPAR в Луганске.

"Представленные там товары не поступают из нашего распределительного центра. После возвращения своих земель Донецкой и Луганской области мы обязательно разрешим этот вопрос в правовом поле", — говорится в сообщении.

В VolWest утверждают, что с началом полномасштабной войны компания SPAR International прекратила все поставки продукции и деловые операции с юридическими лицами России, не имеет никаких активов или собственности там, не владеет магазинами и не управляет этим бизнесом. Кроме того, партнеры SPAR по всей Европе приняли решение изъять российскую продукцию по продажам и, в свою очередь, активно работают над тем, чтобы закупать больше продуктов от украинских компаний и поставщиков.

Для справки: согласно данным из открытых источников, в Луганской области магазины SPAR были открыты еще до 2014 года, а позже оказались на оккупированной территории. С тех пор SPAR официально прекратил деятельность в Луганске. Стоит отметить, что у луганского SPAR есть свой сайт, который использует логотип и стиль магазинов, действующих на подконтрольной Украине территории. Также в описании сайта говорится, что магазины открылись в 2003 году, там нет упоминания о смене руководства.

Напомним, 28 августа в сети появилась информация о том, что сеть супермаркетов SPAR открывает два новых магазина в оккупированном Луганске.

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