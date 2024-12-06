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Не всі це знають. Як правильно писати День Святого Миколая та назви інших різдвяних свят

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
День Святого Миколая Новина оновлена 06 грудня 2024, 09:35
День Святого Миколая. Фото Колаж "Телеграфу"

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Серед багатьох правил в українській мові є й ті, за якими ми пишемо назви свят. Легко можна заплутатися, яку назву писати з великої літери, а яку з маленької.

Через це серед українців досить поширена помилка з написанням назв свят. Є три основні правила, за якими в українській мові пишуться назви свят:

  • приватні свята – всі слова пишуться з маленької літери. Наприклад, день народження, зустріч однокласників та інше;
  • державні свята – перше слово з великої літери. Наприклад, День учителя, Новий рік, День українського добровольця тощо;
  • три державні свята, у яких усі слова пишуться з великої літери: День Конституції, День Соборності, День Незалежності.

Крім того, є правило з написання церковних свят. У них з великої літери пишеться перше слово і всі власні імена (у тому числі прикметники "Христове", "Господнє"): Пасха Христова, Вхід Господній в Єрусалим, День Святої Трійці (П'ятидесятниця), Різдво Христове, Хрещення Господнє. У привітальних повідомленнях слід писати: День Святого Миколая, Різдво (Різдво Христове).

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно назвати звичний предмет одягу — "носки" чи шкарпетки. Це різниця, яку варто знати.

Теги:
#Українська мова #Свята #Правопис