Не всі це знають. Як правильно писати День Святого Миколая та назви інших різдвяних свят

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Серед багатьох правил в українській мові є й ті, за якими ми пишемо назви свят. Легко можна заплутатися, яку назву писати з великої літери, а яку з маленької.

Через це серед українців досить поширена помилка з написанням назв свят. Є три основні правила, за якими в українській мові пишуться назви свят:

приватні свята – всі слова пишуться з маленької літери. Наприклад, день народження, зустріч однокласників та інше;

державні свята – перше слово з великої літери. Наприклад, День учителя, Новий рік, День українського добровольця тощо;

три державні свята, у яких усі слова пишуться з великої літери: День Конституції, День Соборності, День Незалежності.

Крім того, є правило з написання церковних свят. У них з великої літери пишеться перше слово і всі власні імена (у тому числі прикметники "Христове", "Господнє"): Пасха Христова, Вхід Господній в Єрусалим, День Святої Трійці (П'ятидесятниця), Різдво Христове, Хрещення Господнє. У привітальних повідомленнях слід писати: День Святого Миколая, Різдво (Різдво Христове).

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