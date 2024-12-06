Це не "Сочєльнік": як правильно називати українською вечір напередодні Різдва

Напередодні Різдва часто лунає російське слово "Сочєльнік", яке не має права на життя в українській

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови (СУМ), слова "Сочєльнік" в українській мові не існує. Це калька з російської, тому для правильного вживання потрібно замінити його на український варіант.

Найбільш поширеними та правильними варіантами є Святвечір та Навечір'я. Обидва слова точно передають суть цього дня – вечора перед Різдвом.

Що таке "Сочєльнік" і чому так називається

Як вже згадувалося, "Сочєльнік" є калькою з російської мови. В українській мові є чудовий мелодійний відповідник. Тому не варто так називати вечір перед Різдвом, якщо ви вдосконалюєте свою українську і прагнете розмовляти гарно.

Ця назва "Сочєльнік" походить від слова "сочіво" – страви, яка обов'язково була присутня на Святвечорі. "Сочіво" — російська назва пісної страви, приготовленої ​з зерен пшениці або інших злаків з маком.

Вона подається в Різдвяний або Хрещенський святвечір (напередодні Різдва Христового і Хрещення Господнього). В Україні ця страва називається – "кутя".

Отже, замість "Сочєльнік" варто казати Святвечір. Ще один варіант – Навечір'я. Пам'ятайте про культурну автентичність мови та вживайте автентичні українські слова.

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