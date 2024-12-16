Холодец оставьте в прошлом: какими аутентичными украинскими словами назвать блюдо
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Оказывается, в украинском есть целый спектр колоритных названий для этого вкусного блюда
Украинцы часто готовят холодец — одно из самых популярных блюд. Но даже не догадываются, что есть очень много аутентичных названий для этого блюда.
Именно о них расскажет "Телеграф". Мы расскажем, что означает каждое слово, поэтому вы сможете всех удивить.
Народные названия холодца:
- Драгли;
- Студенец;
- Дриженец;
- Гижки;
- Холодец;
- Заливное.
"Драгли" — наиболее колоритное народное название. Это слово происходит от особой желеобразной консистенции блюда, которая напоминает драглистую массу. На Полесье и в некоторых западных областях Украины именно "драгли" является самым распространенным названием.
"Гижки" — еще одно уникальное слово, которое используется преимущественно на Гуцульщине и Буковине. Оно также подчеркивает особую желеобразную структуру блюда.
"Дрыженец" — менее известное, но не менее интересное название. Оно связано со словом "дрыгать", что опять же указывает на характерную консистенцию холодца.
Региональные особенности:
- Полтавщина употребляет "заливное";
- Западная Украина предпочитает "драгли";
- Центральные области предпочитают слово "холодец";
- Горные регионы чаще говорят "гижки" или "дрыженец".
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