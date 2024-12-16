Холодец оставьте в прошлом: какими аутентичными украинскими словами назвать блюдо

Оказывается, в украинском есть целый спектр колоритных названий для этого вкусного блюда

Украинцы часто готовят холодец — одно из самых популярных блюд. Но даже не догадываются, что есть очень много аутентичных названий для этого блюда.

Именно о них расскажет "Телеграф". Мы расскажем, что означает каждое слово, поэтому вы сможете всех удивить.

Народные названия холодца:

Драгли;

Студенец;

Дриженец;

Гижки;

Холодец;

Заливное.

"Драгли" — наиболее колоритное народное название. Это слово происходит от особой желеобразной консистенции блюда, которая напоминает драглистую массу. На Полесье и в некоторых западных областях Украины именно "драгли" является самым распространенным названием.

"Гижки" — еще одно уникальное слово, которое используется преимущественно на Гуцульщине и Буковине. Оно также подчеркивает особую желеобразную структуру блюда.

"Дрыженец" — менее известное, но не менее интересное название. Оно связано со словом "дрыгать", что опять же указывает на характерную консистенцию холодца.

Региональные особенности:

Полтавщина употребляет "заливное";

Западная Украина предпочитает "драгли";

Центральные области предпочитают слово "холодец";

Горные регионы чаще говорят "гижки" или "дрыженец".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить "наушники" на благозвучное украинское слово.